Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в россии — Finance.ua

Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в россии
Японский автопроизводитель Nissan продлил приостановку работы сборочного завода в Санкт-Петербурге на три месяца до конца декабря. Завод простаивает после начала вторжения в Украину.
Об этом сообщает Reuters.
«Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, и сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и предпримем необходимые меры», — сказал представитель Nissan.
Завод, простаивающий с марта после вторжения россии в Украину, сначала должен был возобновить работу в конце сентября.
Приостановка работы завода Nissan была продолжена из-за продолжающихся трудностей с получением запчастей из Европы и Японии, сообщила ежедневная газета Nikkei.
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