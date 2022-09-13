Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в россии — Finance.ua

Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в россии 13.09.2022, 00:04 — Технологии&Авто

Nissan отказался возобновлять выпуск автомобилей на заводе в россии

Японский автопроизводитель Nissan продлил приостановку работы сборочного завода в Санкт-Петербурге на три месяца до конца декабря. Завод простаивает после начала вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

«Производство в Санкт-Петербурге приостановлено до конца декабря, и сотрудники были проинформированы. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и предпримем необходимые меры», — сказал представитель Nissan.

Завод, простаивающий с марта после вторжения россии в Украину, сначала должен был возобновить работу в конце сентября.

Приостановка работы завода Nissan была продолжена из-за продолжающихся трудностей с получением запчастей из Европы и Японии, сообщила ежедневная газета Nikkei.

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