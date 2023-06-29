Nissan готовит экстремальную версию пикапа Navara (фото) — Finance.ua
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Nissan готовит экстремальную версию пикапа Navara (фото)

Фондовый рынок
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Nissan готовит экстремальную версию пикапа Navara (фото)
Nissan готовит экстремальную версию пикапа Navara (фото)
Линейка Nissan Navara 2023 года пополнится новой модификацией повышенной проходимости. Первые изображения пикапа уже попали в сеть.
Новая версия выглядит более агрессивно, имеет огромную черную решетку радиатора, защитный пластиковый обвес и массивные бамперы. На автомобиль установили 18-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами. На крыше появился багажник, а в кузове — стальные дуги. Клиренс пикапа увеличен.
Салон Nissan Navara не рассекретили, но известно, что он получит новую износостойкую отделку.
Движущей силой автомобиля является 2,5-литровый турбодизельный мотор мощностью 190 лошадиных сил. В роли трансмиссии выступает 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая КПП. Полный привод с понижающей передачей остался без изменений.
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По материалам:
mmr.ua
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