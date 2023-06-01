Никаких налогов не будет. Министр финансов объяснил ситуацию с волонтерами — Finance.ua

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Никаких налогов не будет. Министр финансов объяснил ситуацию с волонтерами

Казна и Политика
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Никаких налогов не будет. Министр финансов объяснил ситуацию с волонтерами
Никаких налогов не будет. Министр финансов объяснил ситуацию с волонтерами
Глава Минфина Сергей Марченко опроверг информацию о сборе 19,5% налога с волонтеров.
Об этом он написал в Facebook.
«Хочу заверить, что никаких налогов с передаваемых ВСУ товаров уплачивать не нужно. Это действующая норма Налогового кодекса. Здесь не может быть никаких других толкований», — рассказал он.
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Он еще раз подчеркнул, что те волонтеры, которые официально ведут свою деятельность для помощи армии, не платят никаких налогов.
По словам Марченко, завтра на заседании правительства будет рассмотрен вопрос о включении дронов в постановление КМУ № 112. Он обратился к правительству, чтобы все же удалось решить этот вопрос.
«Со стороны правительства будет определен уполномоченный представитель, который будет обеспечивать как постоянную коммуникацию, так и решение проблемных вопросов, которые постоянно возникают в волонтерской среде», — добавил министр.

Суть вопроса

Волонтер Люба Шипович заявила, что Минфин хочет, чтобы волонтеры платили налоги. В Facebook она привела следующий пример: в рамках проекта «Люті Пташки» волонтер Игорь Луценко собрал на свою карту monobank около 20 млн гривен. Банк, по ее словам, «тут же поспешил узнать, на что будут расходы, а налоговая заверила, что ждут уплаты налогов».
«Налог со средств, за которые вы все, кто донатил, уже заплатили налог на доход. А теперь эти средства стали считаться доходом Игоря. Хотя все 100% он перечислил на закупку дронов», — рассказала она.

Почему именно 19,5%

Часто волонтер собирает деньги на свою личную банковскую карту. Согласно предписаниям Налогового кодекса, эти средства считаются «другим доходом гражданина», и на всю сумму собранной волонтерской помощи налоговая служба может насчитать 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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