Нидерланды отозвали лицензию у оператора «Турецкого потока» — Finance.ua

Нидерланды отозвали лицензию у оператора «Турецкого потока» Сегодня 12:21 — Энергетика

После семи месяцев полномасштабного российского вторжения в Украину Нидерланды отозвали лицензию у «дочки» «Газпрома» South Stream Transport B. V, занимающейся эксплуатацией и обслуживанием газопровода «Турецкий поток» в Черном море.

Как пишет издание, исполнительный директор South Stream Transport Олег Аксютин две недели назад, 14 сентября, разослал руководителям структурных подразделений компании письмо с указанием приостановить выполнение всех договоров, касающихся технического сопровождения газопровода.

Транспортировка газа может продолжиться лишь с обеспечением только аварийной поддержки для предотвращения вреда окружающей среде.

По информации издания, руководство South Stream Transport пыталось сохранить информацию о проблеме с лицензией в тайне, несмотря на то, что многие инженеры компании считают, что транспортировку газа в такой ситуации нужно останавливать немедленно.

В настоящее время компания подала заявку на новую лицензию, но не знает, сможет ли ее получить.

«Фактически компания утратила оперативный контроль над трубопроводом», — отмечает издание со ссылкой на источник в компании.

«Турецкий поток»:

«Турецкий поток» — газопровод протяженностью около 1 тыс. км, проходящий по дну Черного моря из Краснодарского края рф в Турцию. Его первая нитка, строительство которой завершилось в апреле 2018 года, предназначена для турецкого рынка, вторая — для поставок странам Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой ветки составляет 15,75 млрд кубометров газа в год.

Директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что ввод в эксплуатацию обходного газопровода «Турецкий поток» для Украины означает почти полную остановку транзита по южному направлению в Турцию, но значительно больший риск создает для стран Южной Европы и Молдовы, которые получают газ только через Украину и не имеют другого способа получить голубое топливо.

Радіо Свобода По материалам:

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