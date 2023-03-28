Нидерландский банк развития зафиксировал убытки из-за войны рф в Украине — Finance.ua

Нидерландский банк развития зафиксировал убытки из-за войны рф в Украине Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Нидерландский банк развития зафиксировал убытки из-за войны рф в Украине

Нидерландский банк развития по итогам 2022 года из-за начавшейся россией войны против Украины признал ущерб от инвестиций в украинские активы на общую сумму 137 млн евро, в том числе 82 млн евро — по кредитам и 50 млн евро — по инвестициям в капитал.

Как свидетельствуют данные годового отчета финансового учреждения, эта оценка лучше, чем по итогам первого полугодия, когда FMO оценивал уменьшение стоимости своего портфеля в Украине в 164,1 млн евро.

В отчете говорится, что FMO активно работает в Украине на протяжении десятилетий. К концу 2022 года в его портфеле инвестиций было 13 клиентов, работающих в секторе агробизнеса, производства продуктов питания и воды, а также энергетики (один проект в энергетике был списан в первом полугодии), а стоимость портфеля оценивалась в 117 млн евро.

Уточняется, что общая непогашенная сумма кредитов составляет 90 млн евро, по которым признано обесценение на 43 млн евро. Кроме того, в 2022 году была списана задолженность двух клиентов на общую сумму 45 млн евро.

Согласно документу, хотя стоимость вложений FMO в акционерный капитал составляла на конец года 51 млн евро, справедливая их стоимость оценивалась в 23 млн евро. Кроме того, выданные гарантии клиентам на 13 млн евро обесценились в 2022 году на 10 млн евро.

Банк отметил, что российские инвестиции у него отсутствуют, а в беларуси речь идет об инвестициях в капитал на 18 млн евро.

В то же время банк отметил, что в 2022 году продемонстрировал поддержку украинской экономики, вложив $20 млн в новый фонд от Horizon Capital — Horizon Capital Growth Fund IV (HCGF IV), который инвестирует в быстрорастущие технологические и экспортно-ориентированные компании в Украине и близлежащем регионе и имеет целевой размер $250 млн.

«Полномасштабное российское вторжение в Украину резко подорвало украинскую экономику, хотя ІТ-компании и технологические компании продемонстрировали устойчивость и стали спасательным кругом для страны. Экспорт ІТ, который является ключевым источником притока иностранной валюты, находится на историческом пике и продолжает расти», — отмечается в сообщении. отчете.

В целом, отмечает FMO, хотя война коснулись всех украинских клиентов банка, они продемонстрировали устойчивость, скорректировав свои операции.

Согласно отчету, война в Украине, а также экономический и политический кризис в Шри-Ланке и Мьянме негативно сказались на портфеле проблемных кредитов банка (NPL), который увеличился с 9,5% в конце 2021 года до 11,9% в конце 2022 года. года. Суммарная доля этих трех стран достигла почти 31% (чуть более 200 млн евро). Доля украинских активов в NPL за прошлый год выросла с 0% до 14%, шриланкийских — с 0% до 9%.

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Фінансовий клуб По материалам:

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