Ни один из судей Конституционного суда не подал декларацию за 2022 год, — НАПК — Finance.ua
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Ни один из судей Конституционного суда не подал декларацию за 2022 год, — НАПК

Казна и Политика
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Только двое судей подали декларации за 2021 год, а за прошлый — вообще ни одного, что может привести к сомнению в их добродетели.
В целом, в Украине наблюдается положительная динамика подачи деклараций среди должностных лиц, однако судьи Конституционного суда (КС) не выполняют юридические обязательства. Об этом рассказал глава Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Александр Новиков в интервью изданию «Укринформ».
«На сегодняшний день двое судей Конституционного суда подали декларации за 2021-й год и ноль — за 2022-й год. В Реестре деклараций нет отдельного блока для указания должности судьи Верховного суда, они указываются как просто судьи», — сказал он.
По словам Новикова, среди судей положительная динамика подачи деклараций, ведь они ежегодно подают декларацию добродетели, содержащую пункт о том, подавались ли в предыдущие годы декларации о доходах.
«Судьи, которые этого не делали, потенциально могут предоставить недостоверные сведения в декларации добродетели судьи. Поэтому для них это еще и юридический вопрос. Они просто обязаны их подавать, чтобы не давать повод сомневаться в их добродетели», — подчеркнул глава НАПК.
Новиков добавил, что за 2021 год почти 400 тысяч должностных лиц подали декларации, вместе с этим почти 300 тысяч подали декларации за 2022 год. Среди них — десятки тысяч военных.
К слову, 9 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал, что уровень коррупции в Украине сейчас самый низкий за последние 20 лет.
Напомним, что 25 июля заместитель главы НАПК Артем Сытник заявил, что национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку образа жизни военных комиссаров Украины и сотрудников ТЦК.
По материалам:
Фокус
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