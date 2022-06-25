NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе

Технологии&Авто
21
NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе
NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе
Необычный NFT, демонстрирующий молекулярную технологию мРНК-вакцины, используемую для борьбы с Covid-19, будет выставлен на онлайн-аукционе Christie’s в следующем месяце. Тем самым разработчики надеются собрать средства для будущих медицинских исследований.
Цифровая трехмерная работа будет представлена Пенсильванским университетом и Дрю Вайсманом, врачом, чьи исследования помогли создать мРНК-вакцину.

Как заработать на NFT

NFT представляет собой одноминутную визуальную работу, к которой также будет добавлена раскадровка, подробно объясняющая работу мРНК по борьбе с вирусом Covid-19, копии оригинальных патентных документов на мРНК, принадлежащих Пенсильванскому университету, и оригинальное письмо Вайсмана, директора отдела исследований вакцин.
Единственный, поэтому полностью уникальный NFT будет выставлен на аукционе Christie’s с 15 по 25 июля. Стартовая цена не разглашается.
Кстати, на CoinSmart вы можете легко покупать, продавать и узнавать главные новости о крипторынках прямо со своего ПК или смартфона. А по промокоду GETCRYPTO еще и получите скидку в размере 20$ в BTC на первый депозит.

Получить скидку от CoinSmart

По материалам:
noworries
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.