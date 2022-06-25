NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе — Finance.ua

NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе Сегодня 18:21 — Технологии&Авто

NFT-токен вакцины Covid-19 продадут на аукционе

Необычный NFT, демонстрирующий молекулярную технологию мРНК-вакцины, используемую для борьбы с Covid-19, будет выставлен на онлайн-аукционе Christie’s в следующем месяце. Тем самым разработчики надеются собрать средства для будущих медицинских исследований.

Цифровая трехмерная работа будет представлена Пенсильванским университетом и Дрю Вайсманом, врачом, чьи исследования помогли создать мРНК-вакцину.

NFT представляет собой одноминутную визуальную работу, к которой также будет добавлена раскадровка, подробно объясняющая работу мРНК по борьбе с вирусом Covid-19, копии оригинальных патентных документов на мРНК, принадлежащих Пенсильванскому университету, и оригинальное письмо Вайсмана, директора отдела исследований вакцин.

Единственный, поэтому полностью уникальный NFT будет выставлен на аукционе Christie’s с 15 по 25 июля. Стартовая цена не разглашается.

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noworries По материалам:

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