NFT-рынок в Африке и на Ближнем Востоке достигнет $18,21 млрд до 2028 года — прогноз 11.12.2022, 00:48 — Финтех и Карты

NFT-рынок в Африке и на Ближнем Востоке достигнет $18,21 млрд до 2028 года — прогноз

Объем NFT-индустрии в Африке и на Ближнем Востоке будет стабильно расти в течение 2023-2028 гг. со среднегодовым темпом прироста 34,3%. Об этом заявили аналитики ResearchAndMarkets в своем отчете.

Объем расходов на NFT в странах увеличится с $3420,4 млн в 2022 году до $18215,7 млн в 2028 году.

В регионе Ближнего Востока и Африки, в частности в ОАЭ, наблюдается рост количества мер, связанных с нетрадиционными технологиями. В 2022 году Art Dubai — крупнейшая ярмарка современного искусства в регионе MENA — собрала около 100 международных и местных арт-дилеров, а также цифровую коллекцию из 17 платформ и галерей, посвященных демонстрации и продажам NFT. В то время как все больше стран стремятся ввести жесткие регуляторные меры относительно NFT, в ОАЭ наблюдается заметный всплеск купли, продажи и создания NFT.

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За последние 12 месяцев в ОАЭ также появилось несколько инновационных NFT-маркетплейсов, что упростило для широкой общественности покупку, продажу и торговлю NFT. На рынок NFT в ОАЭ выходят несколько игроков — от стартапов на базе NFT до криптовалютных бирж; наличие нескольких NFT-платформ также способствовало росту стоимости и объемов торговых операций с NFT, и эта тенденция, как ожидается, будет набирать дальнейшие обороты в течение следующих трех-четырех лет в ОАЭ.

Компании в Объединенных Арабских Эмиратах постоянно активно поддерживали NFT-рынок. К примеру, в честь празднования 50-летия почтовый оператор ОАЭ выпустил почтовые NFT-марки, посвященные Национальному дню федерации.

В апреле 2022 года авиакомпания Emirates Airlines объявила о выходе в сектор метавселенной и NFT. Ожидается, что компания предложит услуги и серию цифровых коллекционных предметов для улучшения опыта полетов в метапространстве. Авиакомпания также объявила, что проекты NFT и метавселенных уже реализуются и, как ожидается, будут запущены в ближайшие месяцы.

cryptomisto По материалам:

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