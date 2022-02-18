Ура! На экраны вышел фильм о центре «Дача» — Finance.ua

Ура! На экраны вышел фильм о центре «Дача»

Документальная лента рассказывает о центре для проживания онкобольных детей, которому помогает Moneyveo

Друзья, Moneyveo активно занимается благотворительной деятельностью. В частности, уже три года компания поддерживает центр «Дача» , где на время лечения останавливаются семьи с больными детками. Когда маленькие пациенты киевского Института рака приезжают на обследование и лечение, их родители не всегда могут найти средства на аренду жилья. И тогда временным домом для них становится «Дача» — проект благотворительного фонда «Запорука».

К Международному дню онкобольного ребенка в «Мистецьком арсенале» прошел допремьерный показ документального фильма Алексея Смоляра «Дача». Больше людей узнают об этом центре и смогут внести свою лепту в развитие проекта.

Фильм рассказывает о детях на пути выздоровления, их родителях, сотрудниках фонда «Запорука», врачах и психологах. Лента создана на грант Президента Украины.

«Люди не боятся жертвовать. Тут важно не сколько ты пожертвовал, а сколько человек ты к этому приобщил. Хочется так воспитать наше общество, чтобы все понимали, как это классно — помогать», — сказала соосновательница благотворительного фонда Наталья Онипко.

Справка: Центр «Дача» был создан в 2009 году. За все время своего существования здесь бесплатно со своими семьями проживали 1270 детей всех возрастов из разных уголков Украины.

По материалам: Moneyveo

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