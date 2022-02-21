Ярославский инвестировал 170 млн гривен в очередной этап экомодернизации Днепровского метзавода — Finance.ua
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Ярославский инвестировал 170 млн гривен в очередной этап экомодернизации Днепровского метзавода

Сегодня 12:30Фондовый рынок
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Днепровский металлургический завод (ДМЗ), принадлежащий группе DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, завершил капитальный ремонт коксовой батареи № 4, что является очередным этапом экокологической модернизации предприятия и повышения эффективности его работы.
Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«Проект позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Общая сумма инвестиций составляет около 170 млн гривен», — говорится в сообщении пресс-службы DCH Ярославского.
«В рамках инвестпроекта по модернизации производства на коксохимической площадке ДМЗ завершили ремонт 40 камер коксования, — уточнили детали работ по модернизации. — Заменили огнеупорную кладку с машинной и коксовой сторон, переложили отопительные простенки. Установили новую броню, газоотводящую арматуру и узлы армирования. Отремонтировали и заменили коксовое оборудование».
С 2016 года Днепровский металлургический завод инвестировал в проекты по экомодернизации с целью сокращения выбросов в атмосферу 475 млн гривен, что позволило сократить их объем на 25%. Это является наилучшим показателем среди всех металлургических предприятий Украины. Ярославский реализовывает на ДМЗ инвестиционную программу общим объемом 400 млн долларов, которая направлена на модернизацию производственных мощностей и снижение влияния на окружающую среду.
«Днепровский металлургический завод системно занимается модернизацией основных фондов на коксохимической площадке. — рассказал генеральный директор предприятия Виталий Баш, а также анонсировал следующие мероприятия по повышению производительности завода и экологичности производства. — Кроме капремонта коксовой батареи № 4, в текущем году стартует проект по строительству системы бездымной загрузки шихты путем гидроинжекции. В целом, это повысит эффективность работы печей и значительно снизит нагрузку на окружающую среду».
Завершенный очередной этап модернизации производства на ДМЗ — это новая огнеупорная кладка, не имеющая щелей, двери плотно прилегают к броням. Отремонтированные печи не теряют коксовый газ — он весь поступает на очистку и переработку. Благодаря герметизации огнеупорной кладки, устранению прососов в отопительную систему из камер коксования и более полному сгоранию газа в вертикалах снизятся выбросы загрязняющих веществ, а также повысится эффективность работы плавильного оборудования.
Днепровский металлургический завод — легендарная «Петровка», как называют этот градообразующий гигант сами жители Днепра, более 130 лет является лидером в своей отрасли. Вхождение предприятия в горно-металлургический дивизион группы DCH Александра Ярославского — стратегического инвестора завода — дало возможность ДМЗ выйти на новый уровень развития, сохраняя лидерские позиции как одного из крупнейших производств отрасли, так и крупнейшего налогоплательщика Украины и региона.
По материалам: Українські Новини
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