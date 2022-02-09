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В Украине растет количество платежных карт и POS-терминалов

В Украине растет количество платежных карт и POS-терминалов

Абсолютным лидером расширения платежной инфраструктуры в 2021 году был государственный ПриватБанк.

По данным НБУ, в части расширения платежной инфраструктуры в прошлом году лидировал государственный ПриватБанк. Только в IV квартале Приват увеличил сеть POS-терминалов на 3 400 единиц.

В целом, отмечается в февральском Обзоре банковского сектора, в октябре-декабре 2021-го сеть POS-терминалов расширяли все группы банков, работающих в Украине. Иностранные банковские учреждения по итогам IV квартала увеличили количество устройств на 2900.

Так, к концу прошлого года банки страны (государственные, частные и с зарубежным капиталом) увеличили количество POS-терминалов до 439 000 единиц.

К сентябрю прошлого года показатель составлял 431 000, к концу II квартала 2021-го – 420 000, а по состоянию на март – 393 000 POS-терминалов.

Что касается общего количества банкоматов на балансах украинских финучреждений, то оно в прошлом году сократилось у всех категорий банков, за исключением частных.

По данным регулятора, под занавес 2021 года общее количество банкоматов в Украине составило 33 600 единиц. На конец III квартала показатель составлял 34 000, до июня прошлого года в стране насчитывалось 34 500 устройств, а по итогам І квартала 2021 года банкоматов было 34 700.

Кроме того, Нацбанк сообщает о стремительном росте количества активных платежных карт в Украине, который наблюдается в течение двух кварталов подряд.

В декабре 2021-го карт насчитывалось 46,3 млн единиц, тремя месяцами ранее их количество составляло 42,8 млн штук, по итогам первого полугодия – 41,3 млн, а на конец марта прошлого года – 40,8 млн карт.

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По материалам Banker.ua
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