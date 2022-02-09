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Стало известно, когда украинцы получат первые ипотечные кредиты под 5%

Стало известно, когда украинцы получат первые ипотечные кредиты под 5%

В марте в Украине запустят программу «Доступная ипотека 5%», которая предусматривает ипотечное кредитование населения под 5%.

Об этом сообщила Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко в ходе всеукраинского телемарафона ко Дню единения. Finance.ua узнал, какие еще проекты министерство планирует воплотить в этом году.

Министерство экономики Украины вскоре начинает реализацию ряда проектов, инициированных командой Президента Украины Владимира Зеленского.

Среди них такие мероприятия:

  • президентский проект «Большая термомодернизация». В 2022 году планируется утепление 5 тысяч многоквартирных домов, а это – меньшие платежки за отопление и укрепление энергетической независимости Украины;
  • доступная ипотека под 5%. Первые кредиты будут выданы уже в марте. Положительный эффект программы обеспечения украинцев жильем, стимулирование строительной отрасли и вклад в рост ВВП;
  • программа кредитования машиностроения, судостроения под 5%, нацеленная на наращивание промышленного производства в Украине и развитие предпринимательства;
  • восстановление системы орошения на юге Украины. Пилотный проект стартует в Одесской области. Мелиорация будет способствовать увеличению урожайности;
  • продление программы микрокредитования по программе “5-7-9” для поддержки малого бизнеса.

Справка Finance.ua:

  • в прошлом году в декабре президент Владимир Зеленский анонсировал запуск ипотечного кредитования населения под 5%;
  • претендовать на льготную ипотеку может любой желающий, если у него есть официальный доход и платит налоги;
  • речь идет о покупке нового жилья на первичном рынке.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог.

По материалам Finance.UA
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