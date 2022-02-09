Какие категории граждан имеют квоты на трудоустройство

Ключевой гарантией обеспечения прав неконкурентоспособных на рынке труда граждан является установление квот на трудоустройство лиц, относящихся к соответствующей категории.
Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, напоминает о круге лиц, имеющих квоты на трудоустройство.
Как отмечают в Государственной службе занятости, к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, в частности, относятся:
Для трудоустройства лиц, указанных в пунктах 1-5, 7-8 части первой статьи 14 Закона о занятости, устанавливается квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек. Для трудоустройства лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет, устанавливается квота в размере не менее одного лица в среднеучетной численности штатных работников предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек.
За невыполнение квоты – ответственность. В соответствии со статьей 53 Закона в случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан с него взимается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.
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