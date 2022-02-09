Какие категории граждан имеют квоты на трудоустройство

Ключевой гарантией обеспечения прав неконкурентоспособных на рынке труда граждан является установление квот на трудоустройство лиц, относящихся к соответствующей категории.

Finance.ua как портал, следящий за рынком труда, напоминает о круге лиц, имеющих квоты на трудоустройство.

Как отмечают в Государственной службе занятости, к категориям граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, в частности, относятся:

один из родителей или лицо, которое их заменяет и: – имеет на содержании ребенка (детей) в возрасте до шести лет; – воспитывает без одного из супругов ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка с инвалидностью; – содержит без одного из супругов лицо с инвалидностью с детства (независимо от возраста) и/или лицо с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) (п. 1 ч. 1 ст. 14 Закона);

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, лица, которым исполнилось 15 лет и которые по согласию одного из родителей или лица, которое их заменяет, могут в качестве исключения приниматься на работу (п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона);

лица, освобожденные после отбытия наказания или принудительного лечения (п. 3 ч. 1 ст. 14 Закона);

молодежь, которая окончила или прекратила обучение в учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования, уволилась со срочной военной или альтернативной (невоенной) службы, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период (в течение шести месяцев после окончания или прекращения учебы или службы) и которая впервые принимается на работу (п. 4 ч. 1 ст. 14 Закона);

лица, которым до наступления права на пенсию по возрасту в соответствии со статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» осталось 10 и менее лет (п. 5 ч. 1 ст. 14 Закона);

лица, которым исполнилось 15 лет и которые по согласию одного из родителей или лица, которое их заменяет, могут в качестве исключения приниматься на работу (п. 7 ч. 1 ст. 14 Закона);

участники боевых действий, указанные в пунктах 19-21 части первой статьи 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» (п. 8 ч. 1 ст. 14 Закона).

Для трудоустройства лиц, указанных в пунктах 1-5, 7-8 части первой статьи 14 Закона о занятости, устанавливается квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек. Для трудоустройства лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет, устанавливается квота в размере не менее одного лица в среднеучетной численности штатных работников предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек.

За невыполнение квоты – ответственность. В соответствии со статьей 53 Закона в случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан с него взимается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной заработной платы, установленной на момент выявления нарушения.