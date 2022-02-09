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Межбанк: чего ждать от валюты в ближайшее время

Межбанк: чего ждать от валюты в ближайшее время

Четверг на валютном рынке пройдет активно и снова в противостоянии интересов крупных игроков. Всю среду котировки доллара находились в достаточно узком коридоре 28,07−28,10/28,11−28,12 гривен, но под вечер их на отдельных небольших сделках на ТОМе все же подтянули до 28,15/28,17. Ничего критичного мы в этом по прежнему не видим. Но это говорит о том, что есть желающие “побороться” за относительно высокий уровень котировок.

Поэтому от того, как будут развиваться события на межбанке в первой половине дня и от того, “поведутся” ли на попытки вздернуть курс крупные покупатели – и будет зависеть сегодняшний сценарий торгов.

Нацбанк вчера на рынок не выходил и особо большой потребности в этом не было. Но учитывая, что сегодня уже начался активный период уплаты налогов клиентами и что в следующий понедельник в США выходной (День президентов),то есть расчеты по доллару на нашем рынке будут проходить ТОМом – работы регулятору 17 февраля прибавится. Активизируются как продавцы, так и покупатели валюты. Это увеличит статистику торгов и повысит вероятность перекосов спроса и предложения на межбанке. И тогда без Нацбанка уже будет не обойтись.

Объемы операций и активность на торгах в четверг по нашим расчетам будут находиться в пределах 490-680 сделок при общей сумме в пределах до $215-320 млн. “Погоду” на межбанке будут делать крупные местные клиенты и в случае его выходов на торги – Нацбанк. Нерезиденты будут достаточно сдержаны как в объемах сделок, так и в их количестве.

Finance.ua по прежнему не верит в значительное и быстрое новое проседание котировок до уровней начала января (27,50-27,70 гривен) и считает, что теперь просто продолжится коррекция курса доллара после череды валютных ралли последних недель. Нацбанку надо восстанавливать резервы и это поддержит доллар даже в случае его избытка на рынке в период бюджетных платежей у клиентов.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 17 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,05-28,30 грн, евро — коридор 31,90-32,20 грн.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,19 / 28,21
евро – 32,10 / 32,11

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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