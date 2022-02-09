Межбанк: чего ждать от валюты в ближайшее время

Четверг на валютном рынке пройдет активно и снова в противостоянии интересов крупных игроков. Всю среду котировки доллара находились в достаточно узком коридоре 28,07−28,10/28,11−28,12 гривен, но под вечер их на отдельных небольших сделках на ТОМе все же подтянули до 28,15/28,17. Ничего критичного мы в этом по прежнему не видим. Но это говорит о том, что есть желающие “побороться” за относительно высокий уровень котировок.
Поэтому от того, как будут развиваться события на межбанке в первой половине дня и от того, “поведутся” ли на попытки вздернуть курс крупные покупатели – и будет зависеть сегодняшний сценарий торгов.
Нацбанк вчера на рынок не выходил и особо большой потребности в этом не было. Но учитывая, что сегодня уже начался активный период уплаты налогов клиентами и что в следующий понедельник в США выходной (День президентов),то есть расчеты по доллару на нашем рынке будут проходить ТОМом – работы регулятору 17 февраля прибавится. Активизируются как продавцы, так и покупатели валюты. Это увеличит статистику торгов и повысит вероятность перекосов спроса и предложения на межбанке. И тогда без Нацбанка уже будет не обойтись.
Объемы операций и активность на торгах в четверг по нашим расчетам будут находиться в пределах 490-680 сделок при общей сумме в пределах до $215-320 млн. “Погоду” на межбанке будут делать крупные местные клиенты и в случае его выходов на торги – Нацбанк. Нерезиденты будут достаточно сдержаны как в объемах сделок, так и в их количестве.
Finance.ua по прежнему не верит в значительное и быстрое новое проседание котировок до уровней начала января (27,50-27,70 гривен) и считает, что теперь просто продолжится коррекция курса доллара после череды валютных ралли последних недель. Нацбанку надо восстанавливать резервы и это поддержит доллар даже в случае его избытка на рынке в период бюджетных платежей у клиентов.
Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 17 февраля будут в пределах: доллар — коридор 28,05-28,30 грн, евро — коридор 31,90-32,20 грн.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,19 / 28,21
евро – 32,10 / 32,11
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2418 17
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 годуВчера, 12:05 - 3058 15
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1382 12
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1584 5
Сколько украинцев имеют сбережения — данные опросаОколо часа назад - 784 2
Получение водительского удостоверения в Украине впервые: что изменилось в 2022 годуВчера, 12:05 - 3058 15
Сеть Yasno повышает стоимость зарядки электромобилейВчера, 13:35 - 2418 17
«Социальные» и «элитные»: как нардепы предлагают растаможивать автомобилиВчера, 17:06 - 1584 5
Индексацию пенсий с 1 марта утвердил Кабмин: у кого возрастут выплатыВчера, 15:00 - 1551
«Дію» хотят вывести на IPO и рассказали, на чем планируют зарабатыватьВчера, 16:13 - 1382 12
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 872
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3431 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1686
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3879
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1792 2