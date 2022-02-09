Банки в прошлом году нарастили кредитование и операции по ОВГЗ

В IV квартале 2021 года банковский сектор продолжал наращивать активы за счет кредитования и операций с государственными ценными бумагами.

Об этом говорится в февральском обзоре банковского сектора, опубликованном Национальным банком.

Темпы корпоративного гривневого кредитования в конце года замедлились, однако были самыми высокими за десятилетие в годовом исчислении.

Ипотечные кредиты росли почти вдвое быстрее, чем потребительские. Более высокие темпы роста гривневых депозитов по сравнению с валютными обусловили дальнейшую дедолларизацию вкладов.

Активное наращивание операций и низкие депозитные ставки обеспечили банкам рекордную прибыль в 2021 году.

Высокая рентабельность банковского сектора позволяет банкам сформировать запланированные буферы капитала.

Активы банков выросли благодаря оживлению кредитования и вложениям в государственные ценные бумаги.

Чистые активы банков выросли в IV квартале на 6,3% за счет оживления кредитования клиентов при одновременном увеличении вложений в депозитные сертификаты НБУ и ОВГЗ. Рост за квартал чистых гривневых кредитных портфелей в корпоративном сегменте составил 2,3%, за весь год прирост составил 40,2%.

Темпы роста кредитов населению выросли за квартал на 8% – до 36,9% и превысили докоронакризисный уровень. Прирост чистых ипотечных кредитов в конце года обновил максимум и составил 62,4% в годовом измерении.

Доля неработающих кредитов (NPL) снизилась за квартал на 3,2 п.п. и в целом за год – на 11 п.п. до 30% преимущественно благодаря вкладу государственных банков, у которых отмечались высокие темпы роста кредитного портфеля и которые одновременно активно списывали старые NPL.

Увеличение вкладов клиентов поддержало достаточный уровень ликвидности банков. Средства бизнес-клиентов в гривне возросли на 15,5% за квартал и на 26,4% за год. Динамика увеличения гривневых депозитов населения была более медленной: на 8,1% и 15,3% соответственно, в том числе срочных средств – на 9,6% в годовом измерении. Более быстрый рост гривневых депозитов по сравнению с валютными привел к снижению доли валютных средств клиентов на 2,6 п.п. – до 32,9%.