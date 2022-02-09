По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (52,364 млн грн и 38,472 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (45 и 39), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,10-28,11 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 90,836 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
28,1100 – 30 000
28,1100 – 111 111
28,1000 – 101 000
28,1000 – 45 555
28,1000 – 50 000
28,1000 – 30 000
28,1000 – 24 021
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,1100 – 10 000
28,1300 – 45 555
28,1300 – 55 222
28,1300 – 55 333
28,1300 – 55 999
28,1300 – 43 333
28,1300 – 3 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,1553 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,0748 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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