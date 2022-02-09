Акции Moderna и Pfizer падают в связи с ослаблением вспышки «Омикрона»

Акции основных производителей вакцин против Covid-19 начали дешеветь на фоне ослабления новой вспышки коронавируса, вызванной штаммом «Омикрон». В большей степени на акции компаний Moderna и Pfizer давит снижение заболеваемости в США.
Об этом сообщает американский телеканал CNBC.
В частности, неделя на фондовом рынке США началась с падения стоимости ценных бумаг Moderna на 11%, что стало максимальных снижением по итогам торгов 14 февраля.
Акции Pfizer упали почти на 2%, а его партнера BioNTech — более чем на 9%, Novavax — более чем на 11%, а Johnson & Johnson — более чем на 1%.
Главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи заявил, что США выходят из «фазы полномасштабной пандемии Covid-19».
При этом ранее «Омикрон» усложнял работу американских компаний, которые планировали выйти на IPO, а те, кому это удалось, отлаживали или отменяли мероприятия по этому поводу.
Частная инвестиционная компания TPG изначально надеялась отпраздновать свой выход на IPO офлайн. Но когда в США резко увеличилось количество случаев заражения коронавирусом, эти планы изменились.
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