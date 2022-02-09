Минюст планирует изменить перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит постановление, которым планируется внести изменения в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, пишет sud.ua.
Что предлагают. Предлагается установить, что с плательщика алиментов, который выезжает за границу для постоянного проживания в государства, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, взыскание алиментов производится до выезда за весь период до достижения ребенком совершеннолетия исходя из размера его заработка (дохода) за последний месяц работы на момент отъезда, а в случае, когда плательщик алиментов не работает или является физическим лицом – предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, – исходя из размера средней заработной платы работника для местности, где проживает плательщик алиментов до отъезда за границу.
Удержание алиментов с работников производится из всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работе по совместительству, в том числе из:
Стоит отметить, что с лиц, которые работают и получают заработок (доход) только за границей, в стране, с которой заключен договор о правовой помощи, алименты исчисляются и уплачиваются в определенном законодательством порядке.
Как указано в пояснительной записке, принятие постановления позволит усовершенствовать положения Перечня с целью обеспечения прав детей на надлежащее содержание.
Алименты в Украине в 2021 году. 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 июля 2021 года:
50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2021 года:
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