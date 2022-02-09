Минюст планирует изменить перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит постановление, которым планируется внести изменения в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, пишет sud.ua.

Что предлагают. Предлагается установить, что с плательщика алиментов, который выезжает за границу для постоянного проживания в государства, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, взыскание алиментов производится до выезда за весь период до достижения ребенком совершеннолетия исходя из размера его заработка (дохода) за последний месяц работы на момент отъезда, а в случае, когда плательщик алиментов не работает или является физическим лицом – предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, – исходя из размера средней заработной платы работника для местности, где проживает плательщик алиментов до отъезда за границу.

Удержание алиментов с работников производится из всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работе по совместительству, в том числе из:

получаемой пенсии, за исключением надбавок к пенсии, выплачиваемой лицам с инвалидностью первой группы на уход за ними, а также надбавок, выплачиваемых неработающим пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи, относящихся к лицам, которые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца.

с военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ , службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны удержание алиментов производится со всех видов денежного обеспечения, кроме денежного обеспечения, которое не имеет постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

с лиц, которые работают и получают заработок (доход) только за границей в государстве, с которым Украина не заключила договора о предоставлении правовой помощи, размер алиментов исчисляется исходя из размера средней заработной платы работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу. В случае предоставления такими лицами сведений о своем заработке (доходе) алименты исчисляются исходя из размера заработка (дохода), полученной ими за рубежом.

Стоит отметить, что с лиц, которые работают и получают заработок (доход) только за границей, в стране, с которой заключен договор о правовой помощи, алименты исчисляются и уплачиваются в определенном законодательством порядке.

Как указано в пояснительной записке, принятие постановления позволит усовершенствовать положения Перечня с целью обеспечения прав детей на надлежащее содержание.

Справка Finance.ua:

Алименты в Украине в 2021 году. 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):

для детей в возрасте до 6 лет — 960,50 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1197,50 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 июля 2021 года:

для детей в возрасте до 6 лет — 1006,50 грн;

для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1255 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2021 года: