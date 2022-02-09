0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 113 0

Минюст планирует изменить перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов

Минюст планирует изменить перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов

На сегодняшнем заседании Кабмин рассмотрит постановление, которым планируется внести изменения в Перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, пишет sud.ua.

Что предлагают. Предлагается установить, что с плательщика алиментов, который выезжает за границу для постоянного проживания в государства, с которыми Украина не заключила договоров о предоставлении правовой помощи, взыскание алиментов производится до выезда за весь период до достижения ребенком совершеннолетия исходя из размера его заработка (дохода) за последний месяц работы на момент отъезда, а в случае, когда плательщик алиментов не работает или является физическим лицом – предпринимателем и находится на упрощенной системе налогообложения, – исходя из размера средней заработной платы работника для местности, где проживает плательщик алиментов до отъезда за границу.

Удержание алиментов с работников производится из всех видов заработка и дополнительного вознаграждения как по основной работе, так и по работе по совместительству, в том числе из:

  • получаемой пенсии, за исключением надбавок к пенсии, выплачиваемой лицам с инвалидностью первой группы на уход за ними, а также надбавок, выплачиваемых неработающим пенсионерам на содержание нетрудоспособных членов семьи, относящихся к лицам, которые обеспечиваются пенсией в случае потери кормильца.
  • с военнослужащих Вооруженных Сил Украины, других образованных соответственно законам Украины военных формирований, Госспецсвязи, Госпогранслужбы, полицейских, лиц рядового и начальствующего состава органов и подразделений внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований, БЭБ, службы гражданской защиты и Государственной уголовно-исполнительной службы, сотрудников Службы судебной охраны удержание алиментов производится со всех видов денежного обеспечения, кроме денежного обеспечения, которое не имеет постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.
  • с лиц, которые работают и получают заработок (доход) только за границей в государстве, с которым Украина не заключила договора о предоставлении правовой помощи, размер алиментов исчисляется исходя из размера средней заработной платы работника для местности, где проживали такие лица до отъезда за границу. В случае предоставления такими лицами сведений о своем заработке (доходе) алименты исчисляются исходя из размера заработка (дохода), полученной ими за рубежом.

Стоит отметить, что с лиц, которые работают и получают заработок (доход) только за границей, в стране, с которой заключен договор о правовой помощи, алименты исчисляются и уплачиваются в определенном законодательством порядке.

Как указано в пояснительной записке, принятие постановления позволит усовершенствовать положения Перечня с целью обеспечения прав детей на надлежащее содержание.

Справка Finance.ua:

Алименты в Украине в 2021 году. 50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 января 2021 года (остался на уровне 1 декабря 2020 года):

  • для детей в возрасте до 6 лет — 960,50 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1197,50 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 июля 2021 года:

  • для детей в возрасте до 6 лет — 1006,50 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1255 грн.

50-процентный минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка с 1 декабря 2021 года:

  • для детей в возрасте до 6 лет — 1050 грн;
  • для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 1309 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.