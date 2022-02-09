Межбанк: глобального отката котировок к уровням начала января ждать пока не стоит

Среда снова будет очень активным днем на валютном рынке и пройдет с элементами интриги. Вчера, на позитивных новостях по отводу российских войск – ажиотаж по лихорадочной скупке валюты утих, гривна укрепила свои позиции на межбанке, а НБУ даже дважды выходил на торги с покупкой валюты и купил не менее $60 млн. Это позитивная новость для всех участников валютного рынка и многие покупатели надеются на дальнейший откат котировок.

Но с другой стороны, текущую хозяйственную деятельность бизнеса никто не отменял, оплачивать валютные контракты надо, цены на энергоносители остаются высокими, да и другие импортеры также активны по покупке валюты. Кроме этого, и Нацбанку надо сейчас восстанавливать потерянные резервы. Поэтому спрос на несколько подешевевшую валюту вырастет, да и НБУ будет выкупать излишек предложения.

Finance.ua не верит в значительное и быстрое новое проседание котировок до уровней начала января (27,50-27,70 гривен) и считает, что теперь будет идти коррекция курса доллара после череды валютных ралли последних недель.

Частично гривну будет страховать начало периода налоговых платежей у клиентов и экспортеры будут активнее продавать валютную выручку. Но фактор необходимости пополнения регулятором резервов во многом изымет с рынка весь “лишний” доллар и поддержит его котировки на рынке. Кроме этого, межбанк и курс остаются полностью зависимыми от новостного фона и любое неосторожное заявление политиков, как местных, так и иностранных, способно быстро разрушить период ослабления напряженности на валютном рынке.

Так что среда на межбанке пройдет под воздействием новостей вокруг Украины, а также в текущей деятельности компаний. Выходы крупных игроков, как покупателей, так и продавцов – будут формировать курсовой тренд на торгах. При сильных перекосах спроса и предложения мы увидим Нацбанк с соответствующей интервенцией. Ценники НБУ будут во многом формировать общий настрой рынка по курсу.

Статистика торгов в среду по нашим расчетам будет находиться в пределах 480-660 сделок при общей сумме операций в пределах до $215-300 млн.

Курсы межбанка, по прогнозу Finance.ua, 16 февраля будут в пределах: доллар — коридор 27,95-28,25 грн, евро — коридор 31,80-32,15 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков пока также еще будут находиться в достаточно широких пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 27,95-28,45 грн при спреде в обменниках финкомпаний до 25 коп, а в кассах банков до 30 коп.

Евро: в банках коридор от 31,70 до 32,50 грн при спреде до 35 коп, а в обменниках финкомпаний — коридор от 31,80 до 32,35 грн при спреде в пределах до 30 копеек.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 28,21 / 28,23

евро – 31,94 / 31,96

Курсы валют на Межбанке

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