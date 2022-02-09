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УЗ начинает строительство евроколеи в Польшу

УЗ начинает строительство евроколеи в Польшу

Укрзализныця совместно с местными властями планирует восстановить евроколею на участке Рава-Русская – Госграница как старт перспективного проекта сообщения Львов-Варшава.

Укрзализныця совместно с местными органами власти планирует начать важный инфраструктурный проект по восстановлению евроколеи.

Об этом говорится на сайте Укрзализныци.

В перспективе это позволит обеспечить удобное сообщение Украины и Европейского Союза.

15 февраля, в рамках рабочего визита на Львовщину члены правления АО “Укрзализныця” Александр Перцовский и Павел Цубер провели встречу с главой Львовской областной государственной администрации Максимом Козицким. В итоге был подписан Меморандум о взаимодействии и сотрудничестве между Львовской областной государственной администрацией, АО «Укрзализныця», Рава-русским городским советом и Добросинско-Магеровским сельским советом.

Этот меморандум предусматривает реализацию совместных мер по восстановлению европейской колеи на участке Рава-Русская — Госграница (Гребенное), что, в свою очередь, предполагает восстановление объектов инфраструктуры и европейской колеи шириной 1435 мм на участке Рава-Русская — Госграница длиной около 8 км.

Начальным этапом реализации проекта станет изготовление проектно-сметной документации, которую планируют выполнить за счет областного и местного бюджета. Ее ориентировочная стоимость составляет 4 млн грн. На этом участке необходимо будет выполнить комплекс работ, предусматривающий капитальный ремонт колеи европейского образца и станционных путей, ремонт мостов, станционного переезда и постов, а также строительство пассажирской платформы и ремонт станционного здания.

По предварительным подсчетам, которые могут корректироваться технико-экономическим обоснованием условий и средств реализации проекта, на выполнение этих работ необходимо потратить более 83 млн грн.

Указанный проект рассматривается в перспективе введения международного железнодорожного движения по евроколее сообщением Львов — Рава-Русская — Варшава, что географически является кратчайшим железнодорожным сообщением (339 км) между столицей Польши и Львовом.

Кроме того, движение пассажирских поездов в этом сообщении станет альтернативой другим видам транспорта для удобного пересечения границы, разгрузит международные пункты пропуска в регионе, а также будет способствовать повышению мобильности граждан Украины и соседних государств.

По материалам Finance.UA
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