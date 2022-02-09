Шесть лучших моделей авто для женщин

Стали известны финалисты премии Women’s World Car Of The Year 2022 (“Женский всемирный автомобиль года 2022”). За первое место будут бороться шесть моделей разных классов, а победитель по традиции будет объявлен 8 марта.
Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.
В Women’s World Car Of The Year 2022 участвовали 65 моделей. В финал вышли победители в разных категориях конкурса. Примечательно, что половина из них – электрокары.
Лучшие женские авто 2022 года:
Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 1025 9
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2689 6
В общественном транспорте Киева за 4 года в два раза упало количество пассажировВчера, 06:45 - 671 6
США построят в Польше шесть АЭСВчера, 03:51 - 1737 5
Сравнение цен на продукты в Польше и Украине2 ч. назад - 626 2
Недостает страхового стажа: кому будут начислять пособие вместо пенсии и какие документы нужныВчера, 09:32 - 4751 2
Сколько украинцев могут позволить себе покупку квартирыВчера, 11:00 - 2689 6
Украина может закупить 30-40 тысяч планшетов Apple для проведения переписи населенияВчера, 12:24 - 1025 9
Сравнение цен на продукты в Польше и Украине2 ч. назад - 626 2
Украинцы покупают на 70% больше квартир и домов, чем 7 лет назадВчера, 16:38 - 619 1
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 1052
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3781 12
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1795
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 4098 1
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1876 2