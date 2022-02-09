Шесть лучших моделей авто для женщин

Стали известны финалисты премии Women’s World Car Of The Year 2022 (“Женский всемирный автомобиль года 2022”). За первое место будут бороться шесть моделей разных классов, а победитель по традиции будет объявлен 8 марта.

Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.

В Women’s World Car Of The Year 2022 участвовали 65 моделей. В финал вышли победители в разных категориях конкурса. Примечательно, что половина из них – электрокары.

Лучшие женские авто 2022 года:

Городской автомобиль – Peugeot 308.

Семейный кроссовер – Kia Sportage.

Большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E.

Большой кроссовер – BMW iX.

iX. Спорткар – Audi e-tron GT.

Внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe.

Хотите купить новое авто, но не хватает средств? Удобный сервис от Finance.ua поможет выбрать персональный кредит. Анализируем ваши требования по кредитным продуктам и предлагаем лучшие варианты:

Сравнить и заказать кредит