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Virgin Galactic открыла продажу билетов в космос. Цена вопроса - $450 тысяч

Virgin Galactic открыла продажу билетов в космос. Цена вопроса - $450 тысяч

Американская Virgin Galactic, начатая британским предпринимателем Ричардом Брэнсоном, объявила, что уже с сегодняшнего дня начнет продавать билеты на суборбитальные космические полеты.

Начиная с 16 февраля любой может забронировать себе место на космоплан компании, пишет The Verge.

Стоимость билета стартует от $450 тыс. за штуку. Зарезервировать его можно по депозиту $150 тыс., а остальное оплатить перед самым полетом. Бронирование, помимо самого путешествия к краю космоса, включает несколько дней обучения и подготовки.

Космические туристы будут летать на борту ракетного корабля компании SpaceShipTwo Unity. Полеты будут осуществляться с космодрома «Америка» в Нью-Мексико. В общей сложности путешествие продлится около 90 минут. Пассажиры будут подниматься на высоту более 50 миль (80,5 км), где в течение 4 минут будут находиться в состоянии невесомости.

Основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон улетел в космос 11 июля. Полет длился почти два часа и закончился успешно. Корабль Unity-22 поднялся на высоту 80 км/ Кроме Брэнсона на борту находились два пилота и еще три специалиста.

Конкурент британского миллиардера Джефф Безос слетал в космос 20 июля на корабле New Shepard, который построила его компания Blue Origin. Полет длился 11 минут.

16 сентября частная аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX запустила на орбиту первую полностью гражданскую миссию, которая отправилась в космос без сопровождения профессионалов.

По материалам The page
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