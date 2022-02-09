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Масштабная кибератака: работа сайтов четырех министерств до сих пор не возобновлена

Масштабная кибератака: работа сайтов четырех министерств до сих пор не возобновлена

Работа сайтов Министерства обороны Украины, Министерства образования и науки и ряда других министерств до сих пор не возобновлена после масштабной кибератаки.

По состоянию на утро 16 февраля не возобновлена работа сайтов, в частности, Минобороны, Министерства образования и науки, Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности.

15 февраля DDoS-атакам подверглись сайты Министерства обороны и Вооруженных сил Украины. Были также зафиксированы перебои в работе веб-сервисов государственных Ощадбанка и ПриватБанка.

Работа банковских ресурсов по состоянию на 19:30 была возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает меры для противодействия и локализации кибератаки.

Вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что около 20:00 началась мощная DDoS-атака на портал «Дія», ее отбили киберспециалисты.

По факту DDoS-атак на украинские веб-ресурсы Нацполиция открыла уголовное производство по статьям 361 (несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем) и 363-1 (умышленное массовое распространение сообщений электросвязи, что привело к нарушению работы автоматизированных систем) Уголовного кодекса.

По материалам Укринформ
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