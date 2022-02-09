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Украинские евробонды и курс восстанавливаются от стремительного падения

Украинские евробонды и курс восстанавливаются от стремительного падения

Доходность украинских еврооблигаций восстановилась на 2-3% после скачка в понедельник.

Об этом известно из данных Bloomberg Terminal, которые публикует Интерфакс-Украина.

Доходность наиболее волатильных “коротких” облигаций с погашением в этом году вернулась к уровню 16,8%. Несмотря на то, что такая доходность остается высокой, это значительно меньше тех почти 28%, которые наблюдались на торгах 15 февраля.

Доходность бондов с погашением в 2026-2032 годах вернулась на уровень 10-11,5%.


Источник: Bloomberg, Интерфакс-Украина

Котировки украинских ВВП-варрантов после падения в понедельник восстановились до отметки в более 70% номинальной стоимости.

Положительная динамика во вторник наблюдалась также на вторичном рынке облигаций внутреннего госзайма: нерезиденты замедлили сокращение своего портфеля ОВГЗ и продали всего 250 млн долларов (против 460 млн долларов в понедельник).

Это отразилось, в частности, на курсе гривны. Хотя открытие рынка началось довольно слабой гривной в 28,5 за доллар, Нацбанк обратился к интервенций и продал на рынок 377 млн долларов в первый же час работы рынка.

Это успокоило валютные колебания, а гривна укрепилась до 28,28 грн за доллар на закрытии торгов. В то же время в течение дня регулятору даже удалось выкупить валюту в резервы.

По материалам Економічна Правда
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