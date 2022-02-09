5 аспектов соблюдения квот на трудоустройство по Закону о занятости

Госслужба занятости разъясняет, что квота на трудоустройство отдельных категорий лиц закреплена в Законе Украины “О занятости населения”.
Среди аспектов соблюдения квот на трудоустройство:
1. Законом определен круг лиц, пользующихся квотами на трудоустройство.
2. Обязанности по трудоустройству в счет квоты распространяются на определенный круг работодателей.
Для трудоустройства лиц установлена квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек. Для трудоустройства лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет, установлена квота в размере не менее одного лица в среднеучетной численности штатных работников предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек.
3. О выполнении квоты на трудоустройство работодатель должен информировать органы Государственной службы занятости.
Работодатели ежегодно, не позднее 1 февраля после отчетного года, подают в центр занятости информацию о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству.
4. За невыполнение квоты для трудоустройства предусмотрена ответственность.
В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан с него взимается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной на момент выявления нарушения.
5. Работодатели могут обратиться в предусмотренных законодательством случаях за помощью в службу занятости.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейкВчера, 12:50 - 1357 12
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валютуВчера, 11:02 - 3558 12
Потребительские настроения украинцев ухудшились до минимального уровня за три годаВчера, 21:00 - 508 3
Межбанк: доллар неожиданно рухнулВчера, 18:25 - 2714 3
Низкая температура горячей воды в квартире: что делать и куда обращаться жителям столицыВчера, 08:31 - 347 3
«Есть здравый курс»: в ОП не советуют украинцам покупать валютуВчера, 11:02 - 3558 12
Межбанк: доллар неожиданно рухнулВчера, 18:25 - 2714 3
Возмещение ЕСВ: кто может получить компенсациюВчера, 14:04 - 2239
Это классический «черный лебедь»: НБУ о турбулентности на финансовом рынке УкраиныВчера, 15:02 - 2130
lifecell запустил услугу «Второй номер», которая позволяет скрывать основной номер в интернетеВчера, 12:40 - 2086
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 769
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 3303 6
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1643
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3772
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1740 2