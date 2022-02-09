0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

5 аспектов соблюдения квот на трудоустройство по Закону о занятости

5 аспектов соблюдения квот на трудоустройство по Закону о занятости

Госслужба занятости разъясняет, что квота на трудоустройство отдельных категорий лиц закреплена в Законе Украины “О занятости населения”.

Среди аспектов соблюдения квот на трудоустройство:

1. Законом определен круг лиц, пользующихся квотами на трудоустройство.

2. Обязанности по трудоустройству в счет квоты распространяются на определенный круг работодателей.

Для трудоустройства лиц установлена квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек. Для трудоустройства лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет, установлена квота в размере не менее одного лица в среднеучетной численности штатных работников предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек.

3. О выполнении квоты на трудоустройство работодатель должен информировать органы Государственной службы занятости.

Работодатели ежегодно, не позднее 1 февраля после отчетного года, подают в центр занятости информацию о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству.

4. За невыполнение квоты для трудоустройства предусмотрена ответственность.

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан с него взимается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной на момент выявления нарушения.

5. Работодатели могут обратиться в предусмотренных законодательством случаях за помощью в службу занятости.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.