5 аспектов соблюдения квот на трудоустройство по Закону о занятости

Госслужба занятости разъясняет, что квота на трудоустройство отдельных категорий лиц закреплена в Законе Украины “О занятости населения”.

Среди аспектов соблюдения квот на трудоустройство:

1. Законом определен круг лиц, пользующихся квотами на трудоустройство.

2. Обязанности по трудоустройству в счет квоты распространяются на определенный круг работодателей.

Для трудоустройства лиц установлена квота в размере 5% среднеучетной численности штатных работников за предыдущий календарный год предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников более 20 человек. Для трудоустройства лиц, которым до наступления права на пенсию по возрасту осталось 10 и менее лет, установлена квота в размере не менее одного лица в среднеучетной численности штатных работников предприятиям, учреждениям и организациям с численностью штатных работников от 8 до 20 человек.

3. О выполнении квоты на трудоустройство работодатель должен информировать органы Государственной службы занятости.

Работодатели ежегодно, не позднее 1 февраля после отчетного года, подают в центр занятости информацию о занятости и трудоустройстве граждан, имеющих дополнительные гарантии в содействии трудоустройству.

4. За невыполнение квоты для трудоустройства предусмотрена ответственность.

В случае невыполнения работодателем в течение года квоты для трудоустройства граждан с него взимается штраф за каждый необоснованный отказ в трудоустройстве таких лиц в пределах соответствующей квоты в двукратном размере минимальной зарплаты, установленной на момент выявления нарушения.

5. Работодатели могут обратиться в предусмотренных законодательством случаях за помощью в службу занятости.