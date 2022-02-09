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Какие специалисты наиболее востребованы в сегменте Retail (инфографика)

Какие специалисты наиболее востребованы в сегменте Retail (инфографика)

Торговля всегда была одной из тех профессиональных сфер, которые активно искали новый персонал. Finance.ua узнал у grc.ua, каких специалистов чаще всего ищут работодатели и сколько готовы им платить.

В прошлом году сфера продаж стала лидером по открытию новых вакансий и поиску сотрудников. Годовой спрос на специалистов в продажах увеличился на 137% по сравнению с 2020 годом.

Самые востребованные специалисты. Аналитика востребованности специалистов сферы продаж показывает, что продавцы-консультанты и продавцы-кассиры остаются самыми желанными специалистами. На уровень их востребованности не повлияли карантинные ограничения, наложенные в прошлом году на сферу розничной торговли. Пока не сбываются и прогнозы, озвученные на Всемирном экономическом форуме, согласно которым профессия кассира за несколько лет вовсе исчезнет.

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Сегодня среди всех опубликованных вакансий в сфере торговли треть предложений работы (33%) объявлена именно для продавцов-консультантов и продавцов-кассиров. Однако желающих работать на этих позициях мало. Уровень конкуренции среди этих специалистов менее единицы, то есть желающих получить работу продавцом-консультантом или продавцом-кассиром меньше, чем предложений о работе.

Востребованными у работодателей сферы Retаil остаются руководители, а именно директора магазинов и директора сети магазинов. Вакансий для этих специалистов 7% от всех актуальных в сфере торговли.

Вакансий для администраторов магазина и администраторов торгового зала 4% от всех актуальных в этой сфере. Ищут также охранников. Этих предложений работы 6% от всех вакансий в сфере.

Увеличилось, по сравнению с докарантинным периодом, количество вакансий для курьеров, упаковщиков, комплектовщиков.

Айтишники а ритейле. Работодатели сферы Retail стали чаще открывать вакансии для ИТ-специалистов. Востребованы инженеры, разработчики, консультанты, специалисты по информационной безопасности. Интересно, что несмотря на то, что этим специалистам предлагают довольно высокие зарплаты – в среднем 39 200 грн, заработки айтишников в сфере ритейл ниже, чем в профессиональной сфере ИТ, интернет, телеком, где в среднем работодатели предлагают 63 000 грн.

Где больше всего работы? Больше всего работы в сфере Retail предлагают в Киеве. Столичные вакансии составляют 40% от всех опубликованных предложений работы в сфере торговли. В пятерку регионов, где больше всего работы для специалистов сферы торговли, входят также Днепропетровская область (9%), Харьковская область (6%), Киевская область (6%) и Одесская область (5%).

Зарплаты в сфере. Что касается зарплат, то средняя заработная плата, которую работодатели сферы торговли предлагают в феврале в активных вакансиях, составляет 18 000 грн.

Наибольшие зарплаты специалистам сферы торговли предлагают в Киеве. Здесь средняя зарплата составляет 27 900 грн. К регионам, в которых специалисты отрасли Retail получают самые высокие зарплаты, относятся также Донецкая область (22 600 грн), Львовская область (20 800 грн), Харьковская область (19 300 грн), Луганская область (16 600 грн) и Одесская область (16 500 грн).

Наименьшие зарплаты в ритейле в Полтавской области (9 600 грн), Сумской области (9 600 грн), Черкасской области (9 300 грн), в Тернопольской области (9 200 грн) и на Закарпатье (9 000 грн). Как видим, в этих регионах специалистам сферы торговли платят зарплату, вдвое меньше средней по Украине.

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По материалам Finance.UA
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