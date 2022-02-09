0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

Минфин смог продать гособлигаций всего на 70 миллионов несмотря на более высокие ставки

Минфин смог продать гособлигаций всего на 70 миллионов несмотря на более высокие ставки

Министерство финансов на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма смогло привлечь всего лишь 66 млн грн.

Об этом говорится в результатах аукциона на сайте Минфина.

Инвесторам сразу предлагали только два выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения полгода и год со ставками 11,6% (+10 б.п.) и 11,93% (+0 б.п.) соответственно.

Если по первому выпуску Минфин удовлетворил все заявки, то по более “долгим” – 7 из 8 заявок. Преимущественно внимание сосредоточилось на более “коротком” выпуске, от продажи которого бюджет получил 55 млн грн.

Напомним, что в связи с сообщениями о риске наступления РФ, украинские активы повторили январское падение. Как следствие, Украина лишилась доступа к внешним заимствованиям, что привело к трудностям привлекать средства и на внутреннем рынке.

В течение последних аукционов Минфин вынужден повышать ставки, при этом инвесторы отказываются покупать долгие бумаги со сроком погашения более года.

Заметим, что на 15 февраля нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 0,25 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:Минфин Украины
Архивы:2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.