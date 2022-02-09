Минфин смог продать гособлигаций всего на 70 миллионов несмотря на более высокие ставки

Министерство финансов на аукционе продажи облигаций внутреннего госзайма смогло привлечь всего лишь 66 млн грн.
Об этом говорится в результатах аукциона на сайте Минфина.
Инвесторам сразу предлагали только два выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения полгода и год со ставками 11,6% (+10 б.п.) и 11,93% (+0 б.п.) соответственно.
Если по первому выпуску Минфин удовлетворил все заявки, то по более “долгим” – 7 из 8 заявок. Преимущественно внимание сосредоточилось на более “коротком” выпуске, от продажи которого бюджет получил 55 млн грн.
Напомним, что в связи с сообщениями о риске наступления РФ, украинские активы повторили январское падение. Как следствие, Украина лишилась доступа к внешним заимствованиям, что привело к трудностям привлекать средства и на внутреннем рынке.
В течение последних аукционов Минфин вынужден повышать ставки, при этом инвесторы отказываются покупать долгие бумаги со сроком погашения более года.
Заметим, что на 15 февраля нерезиденты сократили свой портфель ОВГЗ на 0,25 млрд долларов.
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