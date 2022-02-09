Масштабный сбой: сайты и приложения ПриватБанка и Ощадбанка «упали»

15 февраля в работе Ощадбанка произошел масштабный — сбой по всей Украине не работают банкоматы, терминалы самообслуживания, наблюдаются проблемы с оплатой в POS-терминалах, а также в работе приложения «Ощад 24/7» и электронных сервисов банка.
На проблемы пожаловались читатели портала «Минфин». Пользователи оставляют жалобы относительно работы карты при расчете в супермаркете, о сбоях в работе Ощад 24/7.
Как пишут читатели и пользователи банка, при попытке зайти в приложение Ощад24/7 пишет об отсутствии подключения к сети.
Скриншоти: «Минфин»
Что говорят в банке
«Доброго дня. На данный момент существуют временные технические проблемы в работе сервиса. Просим извинить за неудобства. Уже работаем над возобновлением работы», — написала пресс-служба банка.
На запрос «Минфина» в Ощадбанке ответили, что банк проводит проверку систем и подключает дополнительные сервера, поэтому некоторые сервисы могут временно работать в ограниченном режиме.
Позже пресс-служба Ощадбанка сообщила Finance.ua, что банк подвергся DDoS атаке. При этом все системы банка защищены и работают в штатном режиме. В настоящее время наблюдается только замедление входа в систему Ощад24/7 из-за дополнительной нагрузки на каналы связи.
“Приносим извинения за возможные временные неудобства. Мы вместе работаем над тем, чтобы восстановить штатную скорость работы системы”, – добавили в банке.
А что с ПриватБанком? Как пишет ain.ua, приложение «Приват24» и сайт «ПриватБанка» работают со сбоями. У пользователей пропадает связь с сервером, из-за чего невозможно перевести деньги или пополнить баланс номера телефона.
В приложении “Приват24” регулярно исчезает связь с сервером, из-за чего становится невозможным воспользоваться услугами банка, сайт сервиса также недоступен и показывает вечную загрузку или 502 ошибку. При этом проблемы коснулись не всех пользователей — некоторые могут свободно пользоваться приложением, а «Приват24 для бизнеса» работает в штатном режиме.
В пресс-службе «ПриватБанка» заявили, что был временный сбой в «Приват24», связанный с перебоями со связью, скоро все должно стабилизироваться. Кроме того, в банке заявили, перебои никак не связаны с фейковой SMS-рассылкой, в которой сообщалось, что банкоматы «ПриватБанка» якобы не будут работать 15 февраля 2022 года ввиду технических обстоятельств.
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