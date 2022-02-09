Иностранец пытался вывезти через «Борисполь» золотые и серебряные предметы времен королевы Виктории

Киевские таможенники обнаружили в багаже иностранца в аэропорту “Борисполь” золотые и серебряные предметы времен королевы Виктории: золотой соверен 1862 года и серебряную монетницу.
Как рассказали на Facebook-странице таможни, гражданин Ирландии, который улетал авиарейсом до Дублина, для прохождения таможенного контроля воспользовался упрощенной системой “зеленый коридор”.
Таким образом пассажир показал, что перемещаемые им предметы не подлежат письменному декларированию, не подпадают под установленные законодательством запреты и ограничения по вывозу за пределы таможенной территории Украины.
Однако во время таможенного контроля оказалось, что в одном из отделений его рюкзака (ручной клади) находятся старинные монета и монетница, на вывоз которых должно быть соответствующее разрешение.
Фото: www.facebook.com/KYIVcustomsUA
Это монета из металла желтого цвета с надписями “Victoria Dei Gratia 1862” и “Britannium Regina”, которая находилась внутри монетницы из металла белого цвета.
С помощью анализатора сплавов и металлов таможенники установили, что обнаруженная монета весом 3,86 г имеет содержание золота более 91%, а корпус монетницы общим весом 42,82 г имеет содержание серебра почти 60%.
Фото: www.facebook.com/KYIVcustomsUA
На момент прохождения таможенного контроля разрешительных документов на право вывоза предметов старины у мужчины не было.
Составлен протокол о нарушении таможенных правил. Предметы старины изъяты.
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