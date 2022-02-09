Экспорт товаров в Донецкой области в 2021 году превысил 7 млрд долл.

Валютная выручка от экспорта товаров субъектами хозяйствования Донецкой области (без учета части временно оккупированной территории) в 2021 году составила 7038,3 млн долл. США. Регион обеспечил 10,3% общей стоимости экспортированных товаров в целом по Украине и занял третье место после г. Киева и Днепропетровской области.

По сравнению с 2020 годом валютные поступления от экспорта товаров предприятиями Донецкой области увеличились на 78,9%. На динамику показателя в 2021 году положительно повлияло восстановление спроса, который по сравнению с предыдущим годом повысился, несмотря на то, что пандемия коронавирусной инфекции продолжается.

В отличие от 2020 года сложилась также благоприятная для экспортеров тенденция значительного повышения цен на внешних рынках сбыта черных металлов, которые обеспечили в регионе 84,0% валютной выручки от экспортных поставок всех товаров. Стоимость экспорта черных металлов в 2021 году составила 5913,1 млн долл., что по сравнению с предыдущим годом больше на 2858,2 млн долл., или на 93,6%. Средневзвешенная цена тонны экспортированного металла выросла на 78,3%, что позволило дополнительно получить 2597,5 млн долл. валютной выручки. Ее прирост за счет увеличения на 8,5% физического объема экспорта черных металлов составил 260,7 млн долл.

Также выросли в 2021 году по сравнению с предыдущим годом экспортные поставки изделий из черных металлов – на 9,3%, продукции химической промышленности – на 30,6%, готовых пищевых продуктов – в 2,2 раза. Вместе с тем экспорт продукции машиностроения сократился на 8,8%.

В географической структуре экспорта опережающими темпами увеличивались поставки на европейский рынок. Экспорт товаров в страны Европейского Союза, составив в 2021 году 3577,4 млн долл., или 50,8% общего объема, вырос по сравнению с 2020 годом в 2,1 раза.

В целом предприятия Донецкой области вывозили продукцию в 121 страну мира.

На первом месте Италия, экспорт товаров в которую в 2021 году составил 1697,5 млн долл. (24,1% общего объема), что почти вдвое больше, чем в предыдущем году. При этом 93,5% валютной выручки от экспорта всех товаров предприятиями области в Италию обеспечено за счет черных металлов.

На второе место вышла Польша, поставки в эту страну увеличились в 3,2 раза и в 2021 году составили 963,9 млн долл. (13,7% общего объема), из которых 90,2% приходилось опять-таки на черные металлы.

Экспортные поставки в Турцию выросли по сравнению с 2020 годом на 86,9%, составив 911,9 млн долл., или 13,0% (третье место). Удельный вес черных металлов в общем объеме экспорта составил здесь 92,5%.

Поставки товаров в Российскую Федерацию, которая опустилась на четвертое место, в 2021 году составили 731,1 млн долл. (10,4% общего объема), что на 49,7% больше, чем в 2020 году.