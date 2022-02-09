Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейк

Пользователи получают SMS-рассылку с текстом о том, что банкоматы «Приватбанка» якобы не будут работать 15 февраля 2022 года из-за технических обстоятельств.
Об этом пользователи Facebook сообщали в своих заметках.
Однако и содержание сообщения, и то, что они рассылаются из иностранных (вероятно – польских) номеров, дают основания полагать, что это — фейк.
Ain.ua подтвердили в “ПриватБанке”, что рассылка фейковая, банк и его оборудование работают в стандартном режиме.
«Просим клиентов опираться только на информацию из официальных и проверенных источников», — сообщили в банке.
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