Рассылка, что банкоматы «ПриватБанка» не работают — фейк

Пользователи получают SMS-рассылку с текстом о том, что банкоматы «Приватбанка» якобы не будут работать 15 февраля 2022 года из-за технических обстоятельств.

Об этом пользователи Facebook сообщали в своих заметках.

Однако и содержание сообщения, и то, что они рассылаются из иностранных (вероятно – польских) номеров, дают основания полагать, что это — фейк.

Ain.ua подтвердили в “ПриватБанке”, что рассылка фейковая, банк и его оборудование работают в стандартном режиме.

«Просим клиентов опираться только на информацию из официальных и проверенных источников», — сообщили в банке.