Объем сделок слияния и поглощения в криптоиндустрии за год вырос почти на 5000%

В 2021 году объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) в криптовалютной индустрии достиг $55 млрд по сравнению с $1,1 млрд годом ранее. Рост показателя составил 4846%, это следует из отчета аудиторской компании PwC.

Об этом сообщает ForkLog.

Средний размер сделок M&A также увеличился — с $52,7 млн до $179,7 млн. Специалисты PwC отметили, что это произошло во многом благодаря 10 крупнейшим сделкам в отрасли с оценкой более $1 млрд.

В разрезе географии наибольшее количество соглашений заключено в Северной и Южной Америках — 51% от общего показателя 393. Однако по совокупной стоимости лидером оказался регион Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) с суммой в $25,5 млрд.

Общий объем привлеченных компаниями из криптоиндустрии средств в 2021 году составил $34,3 млрд в 1552 сделках. Годом ранее зафиксированы показатели $4,6 млрд и 616 соответственно.

74% ($22, 4 млрд) от общего объема финансирования пришлось на криптокомпании, базирующиеся на американском континенте.

Эксперты PwC считают, что в 2022 году консолидация в криптопространстве продолжится. При этом они не уверены в популярности сделок слияния со SPAC, бум которых наблюдался в 2021 году.

Также в компании ожидают продолжения тренда на рост венчурных инвестиций, поскольку за год появилось 49 специализированных фондов, а общее количество нацеленных на индустрию крупных инвесторов достигло 500. Драйвером здесь продолжат служить секторы DeFi, NFT и метавселенных. Но увеличение количества сделок M&A в этих сегментах не произойдет из-за их незрелости, считают эксперты.