Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Для проведения следующего отопительного сезона Украине необходимо 157,9 млрд грн.
Соответствующие данные размещены в пояснительной записке к законопроекту № 7012−2 «О Государственном бюджете Украины».
В документе сообщили, что увеличение расходов из специального фонда государственного бюджета с помощью направления средств специального фонда в размере 239 млрд грн, полученных от рентной платы за пользование недрами, для добычи природного газа направляется на мероприятия по стабилизации рынка природного газа в объеме 157,9 млрд грн.
«Это позволит сформировать ресурс естественного газа для удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей, нивелировать ценовые колебания, предотвратить стремительный рост цен для потребителей, а также обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2022/2023 годов», — говорится в документе.
В январе этого года украинцы увеличили потребление электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.
На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.
Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе по морю. Запасы угля на складах Украины возросли.
Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.
В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.
Премьер Денис Шмыгаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не было. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или ином городе, по его словам, — это «неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями».
В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию — не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения — проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения.
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