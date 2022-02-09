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Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Для проведения следующего отопительного сезона Украине необходимо 157,9 млрд грн.

Соответствующие данные размещены в пояснительной записке к законопроекту № 7012−2 «О Государственном бюджете Украины».

В документе сообщили, что увеличение расходов из специального фонда государственного бюджета с помощью направления средств специального фонда в размере 239 млрд грн, полученных от рентной платы за пользование недрами, для добычи природного газа направляется на мероприятия по стабилизации рынка природного газа в объеме 157,9 млрд грн.

«Это позволит сформировать ресурс естественного газа для удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей, нивелировать ценовые колебания, предотвратить стремительный рост цен для потребителей, а также обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2022/2023 годов», — говорится в документе.

В январе этого года украинцы увеличили потребление электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе по морю. Запасы угля на складах Украины возросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.

Премьер Денис Шмыгаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не было. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или ином городе, по его словам, — это «неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями».

В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию — не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения — проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения.

По материалам УНН
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