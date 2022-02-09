Для следующего отопительного сезона Украине необходимо 160 млрд грн

Для проведения следующего отопительного сезона Украине необходимо 157,9 млрд грн.

Соответствующие данные размещены в пояснительной записке к законопроекту № 7012−2 «О Государственном бюджете Украины».

В документе сообщили, что увеличение расходов из специального фонда государственного бюджета с помощью направления средств специального фонда в размере 239 млрд грн, полученных от рентной платы за пользование недрами, для добычи природного газа направляется на мероприятия по стабилизации рынка природного газа в объеме 157,9 млрд грн.

«Это позволит сформировать ресурс естественного газа для удовлетворения в полном объеме потребностей украинских потребителей, нивелировать ценовые колебания, предотвратить стремительный рост цен для потребителей, а также обеспечить устойчивое прохождение отопительного сезона 2022/2023 годов», — говорится в документе.

В январе этого года украинцы увеличили потребление электроэнергии на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Украине с началом отопительного сезона говорили о невыполнении плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии. При этом Россия отказалась экспортировать в Украину уголь, который используют на ТЭС для производства электричества.

На фоне такой ситуации Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси. Возможность для импорта электричества из РФ и Беларуси появилась с 1 ноября, после многомесячного запрета и судебной волокиты.

Чтобы избежать дефицита ресурса и обеспечить склады топливом, Украина начала его импорт, в том числе по морю. Запасы угля на складах Украины возросли.

Также Украина в таких условиях сделала ставку на атомную генерацию.

В то же время, по данным Минэнерго, в этом отопительном сезоне в Украине потребление электроэнергии выросло почти на 6%.

Премьер Денис Шмыгаль 15 декабря заявлял, что никаких веерных отключений потребителей с начала отопительного сезона не было. А многочасовые отключения, которые могут иметь место в том или ином городе, по его словам, — это «неотложные ремонтные работы на линиях электропередачи, о которых предупреждают заранее, или аварийные ситуации, связанные с погодными условиями».

В Минэнерго указывали: если украинцам и отключают электроэнергию — не из-за дефицита. Единственная причина отсутствия в домах украинцев электроснабжения — проведение плановых и аварийных ремонтов оператором систем распределения.