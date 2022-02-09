НКРЭКУ снова ввела ограничение минимальной цены электроэнергии на ВСР

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повторно установила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии (ВСР) на уровне 110% от цены на рынке «на сутки вперед» (РСВ).

Соответствующее решение было принято на заседании комиссии 14 февраля.

Глава регулятора Валерий Тарасюк отметил, что повторно вводить ограничения пришлось из-за решения Окружного административного суда Киева, который отменил примененные на ВСР прайс-кэпы. Поэтому НКРЭКУ признала утратившими силу постановления комиссии от 4, 7 и 10 февраля.

Вместо этого регулятор ввел ограничение минимальной цены на ВСР в размере 110% от цены электроэнергии на РСВ. Кроме того, плата за негативные небалансы составит 102% от минимального прайс-кепа на РСВ.

НКРЭКУП также снова ввела минимальный прайс-кэп на РСВ на уровне 987,5 грн за 1 Мвт-час. для торговой зоны «ОЭС Украины».

Ограничения будут действовать до 28 февраля.

Напомним, НКРЭКУ 10 февраля повысила минимальное ценовое ограничение на внутрисуточном рынке электроэнергии со 115% от цены на рынке «на сутки вперед» до 150%. Ранее регулятор повысил минимальное ценовое ограничение на ВСР со 105% от цены на РСВ до 115%.

Нижний прайс-кэп на ВСР был введен 4 февраля. В конце января — начале февраля 2022 года в результате значительного профицита наблюдалось перетекание объемов электроэнергии между сегментами рынка и значительное колебание цен. В отдельные периоды объемы продаж на ВСР уравнивались по объемам продаж на РСВ, что противоречит концепции функционирования рынка электрической энергии.

НКРЭКУ видит в поведении участников рынка электроэнергии на его краткосрочных сегментах признаки сговора и планирует привлечь Антимонопольный комитет к изучению ситуации на внутрисуточном рынке электроэнергии. В то же время, НАЭК «Энергоатом» и группа ДТЭК с выводами регулятора и обвинениями в свой адрес не соглашаются.