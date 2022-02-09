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Британские власти впервые конфисковали NFT почти на 2 миллиона долларов

Британские власти впервые конфисковали NFT почти на 2 миллиона долларов

Налоговая служба в Великобритании впервые конфисковала NFT в ходе расследования мошенничества на сумму 1,9 миллиона долларов. Изъяли три невзаимозаменяемых токена, сообщает CNBC.

Мошенники, у которых конфисковали NFT, пытались провернуть схему с возвратом налогов на добавленную стоимость (НДС).

С помощью мобильных номеров незарегистрированных абонентов и фальшивых счетов-фактур злоумышленники пытались скрыть свою личность при попытке провернуть мошенническую схему с налогами.

«Наша первая конфискация невзаимозаменяемого токена служит предупреждением для всех, кто думает, что может использовать криптоактивы, чтобы приуменьшить свои доходы», — отметил заместитель директора Управления по налоговым и таможенным сборам (HMRC) Ник Шарп.

Он добавил, что британская налоговая постоянно адаптируется к новым технологиям, чтобы идти в ногу с тем, как преступники и мошенники пытаются скрыть свои активы.

По материалам Дело
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