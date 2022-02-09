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«МАУ» массово выводит за границу самолеты – что происходит

«МАУ» массово выводит за границу самолеты – что происходит

Крупнейшая украинская авиакомпания «МАУ» начала массовый вывод самолетов за рубеж по требованию лизингодателей, которые обеспокоены новостями о скором вторжении России.

Об этом пишет сайт avianews.

По данным издания, на данный момент из Борисполя отправили сразу пять авиалайнеров авиаперевозчика на хранение в аэропорты Белграда в Сербии и Кастельон в Испании.

Отмечается, что самолеты принадлежат компаниям SASOF III и AWAS 36 820 TRUST.

В пресс-службе МАУ подтвердили, что отправляют на хранение в Испанию пять самолетов Boeing, а в Сербию отправятся два борта на «плановое техобслуживание деталей».

Аvianews пишут, что проблема с лизингодателями может коснуться 23 самолетов во флоте трех авиакомпаний — МАУ, SkyUp и Bees Airline.

Что происходит

Лизингодатели стали переживать за свои самолеты после заявления страховых компаний 12 февраля о том, что они не будут покрывать риски во время полетов в воздушном пространстве Украины.

По материалам Сегодня
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