Что ждать от курса на этой неделе?

За минувшую неделю курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправленно.

Запаздывающий курс НБУ еще снижался, на других же сегментах рынка доллар подорожал на 1,4–3,0%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 28,15 до 28,03 грн (-0,4%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 27,94/27,96 до 28,50/28,53 грн (+2,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 27,84/28,11 до 28,23/28,95 (+1,4%/+3,0%).

При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 1,0% до 2,5% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

Как отмечает Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари, резкий рост валюты произошел в понедельник, после того как в пятницу вечером обострилась ситуация на границе с РФ и вновь выросла вероятность начала военных действий.

По мнению эксперта, ближайшая динамика курсов по-прежнему будет зависеть от того, будет ли нарастать риск войны, или, напротив, он будет снижаться.

“На начавшейся неделе ожидаю рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 28,7 грн, а наличный доллар в банках вблизи 28,6/28,8 грн”, – прогнозирует Иосуб.

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Как напоминает Андрей Гойлов, аналитик Roboforex, завтра состоится аукцион Минфина по размещению ОВГЗ. Рынку будут предложены госбонды 6-ти выпусков в гривнах со сроками погашения в 6, 12, 18, 24, 36 и 48 месяцев.

“Выдающихся результатов от этого размещения ждать не приходится из-за неизменной средневзвешенной доходности предлагаемых бумаг. По мнению большинства инвесторов, она не отвечает рыночным реалиям. В частности, нерезиденты сократили свои портфели в ОВГЗ на 13,88 млрд грн – до 78,77 млрд. Средства, полученные от продажи этих бумаг, зарубежные инвесторы выводят в материнские юрисдикции. Это оказывает сильное давление на курс гривны”, – говорит Гойлов.

По его словам, на текущей неделе гривна относительно доллара США ослабнет до уровня 28,30. Единая европейская валюта с высокой долей вероятности укрепится к отметке 32,35.