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Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4

Apple разрешит добавить водительские права в iOS 15.4

Apple может разрешить добавлять водительские права и идентификатор штата в приложение Wallet в ближайшее время. Речь идет об обновлении iOS 15.4.

Об этом пишет Gizchina.

На официальном сайте компании уточняется, что функция станет доступной уже в начале 2022 года.

Как отмечает журналист Стив Мозер, он заметил новую строку кода в приложении Wallet, которая гласит: «Узнайте, когда ваши водительские права или удостоверение личности штата будут готовы к работе, и получайте важные обновления о вашем удостоверении личности».

Ранее компания отмечала, что Аризона и Джорджия станут первыми штатами, которые поддерживают функцию Wallet. Также к их списку присоединятся Коннектикут, Айова, Кентукки, Мэриленд, Оклахома и Юта. В то же время, есть штаты, которые предлагают собственные программы для идентификации.

Выпуск iOS 15.4 ожидается в начале весны.

По материалам РБК-Украина
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