Представлялись сотрудниками банка. В Сумах заключенные выманивали деньги у украинцев

Правоохранители разоблачили мошенническую схему, которую организовали заключенные сумских колоний. Они представлялись сотрудниками банков и выманивали средства.

Об этом сообщает Национальная полиция.

«Киберполиция установила, что организовали мошенническую схему двое мужчин, один сейчас находится в следственном изоляторе, другой — отбывает наказание в исправительной колонии за аналогичное преступление», — пояснили в полиции.

Следствие выяснило, что один из участников схемы находил в интернете объявления по продаже товаров. Он узнавал данные потерпевших, а именно номер банковской карты и финансовый номер телефона. Потом второй злоумышленник звонил жертвам, представляясь сотрудником банка, и сообщал, что на их номер поступил платеж от юридического лица, но такие действия якобы запрещены. Потерпевшие выполняли рекомендации мошенников, но в итоге с их счетов исчезали деньги.

Сейчас полиция ищет других пострадавших и подсчитывает убытки. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 190 У К Украины . Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

«Киберполиция призывает граждан не сообщать никому данные банковских карт, особенно CVV-код, срок действия карты и коды SMS, ведь даже работники банка никогда не запрашивают такую информацию», — добавили в полиции.