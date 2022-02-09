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Toyota инвестирует ещё $90 млн в производство электрических авто в США

Toyota инвестирует ещё $90 млн в производство электрических авто в США

Toyota наращивает финансирование производства компонентов для электромобилей в США. Спустя всего несколько месяцев после того, как автопроизводитель объявил об инвестициях в размере $240 млн в свой завод в Западной Виргинии, он направил на его развитие ещё $73 млн.

Компания заявила, что это позволит увеличить производство гибридных трансмиссий до 600 тыс. единиц в год. Также здесь будет ежегодно выпускаться около 120 тыс. статоров, что позволит увеличить производство электродвигателей. В настоящее время на заводе изготавливают миллион трансмиссий и двигателей в год. С последними траншами инвестиции в завод составят около $2 млрд.

Кроме того, Toyota инвестирует $17 млн в завод в Теннесси, что позволит увеличить здесь производство корпусов гибридных трансмиссий ещё на 300 тыс. единиц в год (текущая мощность завода составляет около 1 млн единиц в год). Здесь также выпускается около 1,8 млн блоков двигателей в год. Компания заявила, что все эти компоненты необходимы для сборки электромобилей Toyota и Lexus в Северной Америке. Таким образом, общий объем инвестиций автопроизводителя в этот завод вместе с последней суммой составят $389 млн.

Toyota поставила задачу наладить выпуск электрифицированных версий для всей своей линейки автомобилей, а также для моделей под брендом Lexus к 2025 году и выпустить 30 моделей электромобилей к 2030 году. Чтобы достичь этих целей, компания наращивает инвестиции в производство компонентов электромобилей. Кроме того, недавно компания объявила о планах построить завод по производству аккумуляторов стоимостью $1,29 млрд в Северной Каролине (США).

По материалам 3dnews.ru
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