По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,495 млн грн и 36,601 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (37 и 40), максимальный курс продажи доллара 29,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,60-28,65 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активных заявок по доллару на сумму 85,096 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:
29,0000 – 200
28,7200 – 45 555
28,7200 – 120 000
28,7000 – 120 000
28,7000 – 100 000
28,7000 – 37 777
28,7000 – 55 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
28,7000 – 20 000
28,7000 – 10 000
28,7500 – 10 000
28,7500 – 10 000
28,8000 – 35 000
28,8000 – 4 000
28,8200 – 100 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,8634 грн.
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,6700 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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