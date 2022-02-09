По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (48,495 млн грн и 36,601 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” меньше, чем “Куплю” (37 и 40), максимальный курс продажи доллара 29,10 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,60-28,65 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 74 активных заявок по доллару на сумму 85,096 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

29,0000 – 200

28,7200 – 45 555

28,7200 – 120 000

28,7000 – 120 000

28,7000 – 100 000

28,7000 – 37 777

28,7000 – 55 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

28,7000 – 20 000

28,7000 – 10 000

28,7500 – 10 000

28,7500 – 10 000

28,8000 – 35 000

28,8000 – 4 000

28,8200 – 100 000

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 28,8634 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 28,6700 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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