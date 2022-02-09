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Intel разрабатывает чип для майнинга криптовалют

Intel разрабатывает чип для майнинга криптовалют

Компания Intel начала разрабатывать чип ASIC (application-specific integrated circuits), предназначенный для майнинга криптовалют под названием Bonanza Mine.

Как сообщает Reuters, чип, ориентированный на криптографию, который Intel называет «ускорителем блокчейна», должен появиться в конце 2022 года.

По информации агентства, две компании — GRIID Infrastructures (занимается майнингом Bitcoin) и Block (финтех-компания, ранее известная как Square, принадлежит Джеку Дорси) — уже разместили предварительные заказы на покупку чипов Bonanza Mine.

«Мы ожидаем, что наши инновации в схемах предоставят ускоритель блокчейна, производительность которого на ватт будет более чем в 1000 раз выше, чем у обычных GPU для майнинга на основе алгоритма SHA-256», — заявил старший вице-президент Intel Раджа Кодури.

Компания планирует предоставить больше информации о своем чипе для майнинга криптовалют в ходе проведения мероприятия International Solid-State Circuits Conference, которое стартует 20 февраля.

В частности, 23 февраля Intel запланировала проведение презентации «Bonanza Mine: энергоэффективная ASIC со сверхнизким напряжением для майнинга Bitcoin».

В агентстве отмечают, что воздействие майнинга криптовалют на окружающую среду стало серьезной проблемой и новый чип Intel Bonanza Mine должен помочь ее решить.

Так, энергоемкие майнинговые установки часто получают энергию от угольных и газовых электростанций, которые наносят существенный вред окружающей среде, а также могут привести к высоким затратам на электроэнергию и отключениям энергоснабжения.

По материалам Дело
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