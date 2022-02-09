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А-Банк продолжает выплаты 1000 грн от государства в online-режиме: что нового?

А-Банк продолжает выплаты 1000 грн всем имеющим две вакцины и зеленый сертификат в Дии.

С 07.02.2022 карту єПідтримка для получения 1000 грн в А-Банке могут оформить вакцинированные подростки, которым исполнилось 14 лет.

Также изменения произошли в перечне категорий, в которых можно воспользоваться средствами по программе єПідтримка. С 07.02 добавили возможность использовать 1000 грн в категории “Школьные принадлежности и канцелярские изделия” и “Образование”. С 14.02 клиенты могут оплачивать картой єПідтримка государственные почтовые услуги, а для клиентов в возрасте более 60 лет доступна оплата картой єПідтримка коммунальных услуг. Оплатить коммунальные услуги картой єПідтримка А-Банк предлагает клиентам онлайн – в мобильном приложении ABank24.

Деньги на карту єПідтримка клиенты А-Банка получают мгновенно, а саму карту можно оформить в А-Банке тремя способами.

1. В приложении Дия выбрать услугу ”Получение 1000 грн”. Приложение проверяет три условия: наличие полной вакцинации, возраст, гражданство. Если все хорошо, появляется кнопка “Далее”. Надо перейти на список банков, где можно открыть спецсчет.

Нажать на А-Банк, перейти в мобильное приложение ABank24, выбрать услугу ”Получение карты єПідтримка”.

2. В мобильном приложении ABank24: на главном экране перейти к кошельку карт, среди карт выбрать карту “єПідтримка” и нажать кнопку “Получить”.

3. В отделении А-Банка: сообщить сотруднику Банка, что вам нужна виртуальная карта єПідтримка.

Оформление этой карты бесплатное. Не будет никакой платы за обслуживание.

На сегодняшний день 310 000 карт єПідтримка оформили в А-Банке, 190 млн грн уже зачислено на карты! Более 70 млн грн клиенты А-Банка уже потратили по картам єПідтримка.

Уже в конце февраля клиенты А-Банка смогут получить пластиковую карту єПідтримка. Пластиковую карту смогут получить клиенты, которые не имеют карты єПідтримка, и клиенты с действующей виртуальной картой смогут заменить ее на пластиковую.

Об А-Банке:

  • А-Банк представлен на рынке банковских услуг более 25 лет. Услугами Банка пользуется более 1,6 млн клиентов. Банк предлагает широкий спектр современных финансовых услуг как физическим, так и юридическим лицам. Основная цель Банка – предоставление современного и технологичного сервиса в режиме online с помощью удобного интернет-банкинга АВаnk24. Банк широко представлен во всех регионах Украины – 232 отделения готовы предоставить качественный сервис каждому клиенту.
  • За новостями А-Банка следите на официальных страницах Telegram, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok.

Дия:

  • Дия – это новый уровень взаимодействия государства и граждан: удобный и человечный. Всё очень удобно и всегда под рукой в ​​смартфоне.
  • На портале можно получить онлайн более 70 государственных услуг, а в обновленном мобильном приложении – доступ к 15 своим цифровым документам и 12 услугам.
  • Среди документов: ID-карта и заграничный биометрический паспорт, студенческий билет, водительское удостоверение, свидетельство о регистрации транспортного средства, страховой полис транспортного средства, налоговый номер (РНОКПП), свидетельство о рождении, справка переселенца (ВПЛ) и COVID-сертификаты. Особого внимания заслуживает революционная технология Дия.Подпись — самая защищенная электронная подпись прямо в смартфоне.
По материалам А-Банк
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