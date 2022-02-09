В Украине ставят цель снизить инфляцию на конец года до 5%

В правительстве рассчитывают на стабилизацию инфляционных процессов в стране и рассчитывают до конца года достичь целевого показателя инфляции в 5%.
Об этом в ходе заседания президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове сказала первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко.
«В среднем за год у нас заработная плата выросла на 21% и составила 14 тыс. грн. Важно, что рост доходов украинцев превысил рост инфляции. До конца года у нас есть понимание того, что ситуацию мы стабилизируем и выйдем на целевой показатель в 5%», — сказала Свириденко.
Она напомнила, что 2021 год характеризовался самым высоким долларовым валовым внутренним продуктом (ВВП) Украины, а именно — около 200 млрд долл. при этом реальный ВВП за 2021 год вырос в 3,2%.
По словам Свириденко, благодаря высоким поступлением в 2021 году дефицит сводного государственного бюджета сократился до 3,5%; это стало одним из важных факторов того, что государственный долг уже ниже 50% ВВП.
Напомним, потребительская инфляция в Украине в 2021 году составила 10%.
Кабинет Министров утвердил Среднесрочную стратегию управления государственным долгом Украины на 2021−2024 годы. Она предусматривает, что за три года госдолг сократится до 47% ВВП.
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