Представлены новые умные часы Tag Heuer за 1800 долларов

Швейцарская часовая компания Tag Heuer представила четвёртое поколение своих умных часов на основе Wear OS — Connected Caliber E4.
Новые часы могут похвастаться более быстрой и мощной SoC, длительным временем автономной работы, улучшенным экраном и дополнительными программными функциями. Помимо «стандартной» 45-мм версии, Tag Heuer вернула размер 42 мм, который компания не предлагала, когда в 2020 году была выпущена серия E3.
Версии на 45 и 42 мм имеют различия в дизайне и характеристиках. В основе лежит Qualcomm Snapdragon 4100+. Как обещает производитель, ёмкость аккумулятора новой модели 45 мм была увеличена на 30% по сравнению с прошлыми поколениями.
Более крупный 45-миллиметровый вариант рассчитан на целый день активности, включая один час бега и два часа ходьбы или пять часов игры в гольф. 42-миллиметровая модель рассчитана на день автономной работы при отслеживании бега в течение часа или меньше. К часам прилагается новое магнитное зарядное устройство, которое может служить и подставкой.
Фото: TheVerge
Из новшеств в часы добавились пошаговые 7-минутные тренировки с анимацией и сообщениями о смене упражнений, а также множество новых циферблатов повышенной информативности.
Connected Calibre E4 (45 мм) получили 1,39-дюймовый экран AMOLED разрешением 454×454 пикселя, аккумулятор ёмкостью 440 мА·ч, 42-мм версия — 1,28-дюймовый экран AMOLED с разрешением 416×416 пикселей и аккумулятор ёмкостью 330 мА·ч. Старшая модель предлагается в корпусе из стали или титана, младшая — только из стали. В часы встроен барометр, компас, пульсометр, акселерометр, гироскоп и микрофон, поддерживается GPS, Bluetooth 5.0 и NFC. Предусмотрена защита от воды (5АТМ). Часы работают под управлением Wear OS 2. Обновление до Wear OS 3 планируется, но сроки не уточняются.
В США цена варьируется от 1800 до 2550 долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Квартира с долгами за коммуналку: должен ли новый владелец их оплачиватьПозавчера, 16:46 - 7127 5
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2264 4
Завышенные платежки за газ: в «Нафтогазе» объяснили, как действоватьВчера, 15:43 - 727 3
Евроконтроль определил крупнейшие аэропорты Европы по числу рейсовВчера, 05:23 - 333 2
Оборот наличных в Украине вырос за 2021 год еще на 20%. Каких операций больше всегоВчера, 13:14 - 480 1
Самые дешевые города для аренды жилья в ЕвропеВчера, 07:44 - 2703
Сколько будут стоить золото и серебро в конце 2022 года: озвучены прогнозыВчера, 06:45 - 2602
Как обжаловать штраф за превышение скорости от автомобиля-фантомаВчера, 11:02 - 2264 4
Эксперты назвали 10 лучших вакансий на рынке труда США: сколько там платятВчера, 12:01 - 1939 1
В каких областях Украины купили больше всего автомобилейВчера, 08:20 - 893
Apple представила функцию Tap to Pay. iPhone можно будет использовать как платежный терминал09.02.2022, 12:10 - 533
Специальный дрон США мониторит для Украины линию разграничения (карта)31.01.2022, 12:40 - 2837 4
В Южной Корее разработали биодатчик, который в течение 30 минут обнаруживает все штаммы COVID-1927.01.2022, 11:55 - 1524
Ученые разработали новый тест на коронавирус: точнее, быстрее и дешевле, чем ПЦР26.01.2022, 12:11 - 3488
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 1646 2