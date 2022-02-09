Представлены новые умные часы Tag Heuer за 1800 долларов

Швейцарская часовая компания Tag Heuer представила четвёртое поколение своих умных часов на основе Wear OS — Connected Caliber E4.

Новые часы могут похвастаться более быстрой и мощной SoC, длительным временем автономной работы, улучшенным экраном и дополнительными программными функциями. Помимо «стандартной» 45-мм версии, Tag Heuer вернула размер 42 мм, который компания не предлагала, когда в 2020 году была выпущена серия E3.

Версии на 45 и 42 мм имеют различия в дизайне и характеристиках. В основе лежит Qualcomm Snapdragon 4100+. Как обещает производитель, ёмкость аккумулятора новой модели 45 мм была увеличена на 30% по сравнению с прошлыми поколениями.

Более крупный 45-миллиметровый вариант рассчитан на целый день активности, включая один час бега и два часа ходьбы или пять часов игры в гольф. 42-миллиметровая модель рассчитана на день автономной работы при отслеживании бега в течение часа или меньше. К часам прилагается новое магнитное зарядное устройство, которое может служить и подставкой.



Фото: TheVerge

Из новшеств в часы добавились пошаговые 7-минутные тренировки с анимацией и сообщениями о смене упражнений, а также множество новых циферблатов повышенной информативности.

Connected Calibre E4 (45 мм) получили 1,39-дюймовый экран AMOLED разрешением 454×454 пикселя, аккумулятор ёмкостью 440 мА·ч, 42-мм версия — 1,28-дюймовый экран AMOLED с разрешением 416×416 пикселей и аккумулятор ёмкостью 330 мА·ч. Старшая модель предлагается в корпусе из стали или титана, младшая — только из стали. В часы встроен барометр, компас, пульсометр, акселерометр, гироскоп и микрофон, поддерживается GPS, Bluetooth 5.0 и NFC. Предусмотрена защита от воды (5АТМ). Часы работают под управлением Wear OS 2. Обновление до Wear OS 3 планируется, но сроки не уточняются.

В США цена варьируется от 1800 до 2550 долларов.