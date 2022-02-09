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Представлены новые умные часы Tag Heuer за 1800 долларов

Представлены новые умные часы Tag Heuer за 1800 долларов

Швейцарская часовая компания Tag Heuer представила четвёртое поколение своих умных часов на основе Wear OS — Connected Caliber E4.

Новые часы могут похвастаться более быстрой и мощной SoC, длительным временем автономной работы, улучшенным экраном и дополнительными программными функциями. Помимо «стандартной» 45-мм версии, Tag Heuer вернула размер 42 мм, который компания не предлагала, когда в 2020 году была выпущена серия E3.

Версии на 45 и 42 мм имеют различия в дизайне и характеристиках. В основе лежит Qualcomm Snapdragon 4100+. Как обещает производитель, ёмкость аккумулятора новой модели 45 мм была увеличена на 30% по сравнению с прошлыми поколениями.

Более крупный 45-миллиметровый вариант рассчитан на целый день активности, включая один час бега и два часа ходьбы или пять часов игры в гольф. 42-миллиметровая модель рассчитана на день автономной работы при отслеживании бега в течение часа или меньше. К часам прилагается новое магнитное зарядное устройство, которое может служить и подставкой.


Фото: TheVerge

Из новшеств в часы добавились пошаговые 7-минутные тренировки с анимацией и сообщениями о смене упражнений, а также множество новых циферблатов повышенной информативности.

Connected Calibre E4 (45 мм) получили 1,39-дюймовый экран AMOLED разрешением 454×454 пикселя, аккумулятор ёмкостью 440 мА·ч, 42-мм версия — 1,28-дюймовый экран AMOLED с разрешением 416×416 пикселей и аккумулятор ёмкостью 330 мА·ч. Старшая модель предлагается в корпусе из стали или титана, младшая — только из стали. В часы встроен барометр, компас, пульсометр, акселерометр, гироскоп и микрофон, поддерживается GPS, Bluetooth 5.0 и NFC. Предусмотрена защита от воды (5АТМ). Часы работают под управлением Wear OS 2. Обновление до Wear OS 3 планируется, но сроки не уточняются.

В США цена варьируется от 1800 до 2550 долларов.

По материалам iXBT.com
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