По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (44,472 млн грн и 35,468 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (33 и 43), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 28,05−28,06 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 76 активные заявки по доллару на сумму 79,940 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
28,0900 — 20 000
28,0900 — 55 000
28,0800 — 100 000
28,0800 — 100 000
28,0700 — 29 000
28,0700 — 99 999
28,0700 — 45 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
28,0000 — 33 333
28,0300 — 10 000
28,0500 — 10 000
28,0700 — 10 000
28,0800 — 10 000
28,0800 — 8 000
28,0900 — 15 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,1139 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,0416 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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