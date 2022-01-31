Минфин об идее снижения или отмены ЕСВ: могут быть долги по пенсиям

В Верховной Раде предлагают снизить ставку налогов на доходы физлиц, тем самым мотивируя бизнес не платить зарплаты в конвертах и не использовать схемы уклонения. В Министерстве финансов пока скептически оценивают идею депутатов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина.
В ответе на запрос РБК-Украина в ведомстве указали, что снижение ставки подоходного налога приведет к потерям государственного и местных бюджетов. Здесь для последних только по итогу прошлого года цена вопроса — 212,2 млрд гривен.
За счет подоходного налога финансируются детские сады, школы, больницы, выплачивается соцпомощь и субсидии, напомнили в Минфине. НДФЛ — это еще и ресурс для компенсации по льготному проезду населения и других расходов на местах.
Объединение подоходного налога с ЕСВ в Минфине считают возможным только в случае поиска компенсаторов потерь бюджета. Иначе, кроме перечисленного, могут возникнуть другие проблемы.
«Снижение ставки единого взноса приведет к дефициту бюджетов Пенсионного фонда и фондов социального страхования, что потребует источников покрытия расходов государственного бюджета и может привести к нарушению сроков выплат и возникновению задолженности по пенсиям и другим социальным выплатам», — допустили в Минфине.
Как отмечается в материале, опасения Минфина небезосновательны. За прошлый год было собрано 349 млрд гривен ЕСВ. Эти деньги не идут в госбюджет, почти все — это доходы Пенсионного фонда. Но расходы ПФ намного выше — с учетом трансфертов из госбюджета они превысили 521 млрд гривен.
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