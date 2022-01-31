Volkswagen впервые показал седан Lavida 2022

Автопроизводитель SAIC Volkswagen рассекретил первые официальные фото современного седана Lavida 2022. Дебют автоновинки планируют провести в Пекине.
Автомобиль приобрел абсолютно новый передний бампер, головную оптику, решетку радиатора и элементы задней части машины.
Volkswagen Lavida 2022 можно будет приобрести или в обычном, или звездном исполнении. Последний вариант подразумевает модификацию Lavida Star Edition.
Фото: mmr.net.ua
В салоне седана появился новый мультимедийный экран, а также мультируль. Отделка салона соответствует стандартам Cool Black.
Фото: mmr.net.ua
Оснащена новинка турбированным двигателем объемом 1,4 литра. А мощность силового агрегата равна 150 л.с.
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