Volkswagen впервые показал седан Lavida 2022

Автопроизводитель SAIC Volkswagen рассекретил первые официальные фото современного седана Lavida 2022. Дебют автоновинки планируют провести в Пекине.

Автомобиль приобрел абсолютно новый передний бампер, головную оптику, решетку радиатора и элементы задней части машины.

Volkswagen Lavida 2022 можно будет приобрести или в обычном, или звездном исполнении. Последний вариант подразумевает модификацию Lavida Star Edition.



Фото: mmr.net.ua

В салоне седана появился новый мультимедийный экран, а также мультируль. Отделка салона соответствует стандартам Cool Black.



Фото: mmr.net.ua

Оснащена новинка турбированным двигателем объемом 1,4 литра. А мощность силового агрегата равна 150 л.с.