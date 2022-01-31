Какой будет инфляция и чего ждать гривне: в НБУ рассказали об ожиданиях от 2022 года

Национальный банк ожидает, что в 2022 году инфляция снизится до 7,7%, и готов бороться с ней корректировкой учетной ставки.
Об этом рассказал доктор экономических наук, заместитель председателя Совета Национального банка Украины Василий Фурман в эфире телеканала Live.
«Начиная с прошлого года весь мир, в том числе и Украина, переживали и переживаем суперцикл роста цен. В прошлом году инфляция действительно била исторические максимумы, которых не было (условно, в США — около 40 лет, в Европе — около 30 лет)… В Украине мы знаем, что инфляция была на уровне 10%. Если мы будем говорить об этом годе: у нас есть прогноз Национального банка Украины по инфляции. В среднем, по прогнозам Национального банка, это будет декабрь к декабрю на уровне 7,7%, то есть инфляция будет меньше», — поделился топ-менеджер НБУ.
Он отметил, что Нацбанк борется с инфляцией путем повышения учетной ставки.
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«В прошлом году было 4 раза повышение учетной ставки, в этом году — уже один раз. Для нас очень важно, какой будет тренд. Если инфляция будет иметь тренд к уменьшению, то Национальный банк тогда не будет увеличивать учетную ставку. И наоборот, если ситуация развернется, то Национальный банк вынужден будет реагировать, увеличивая учетную ставку», — пояснил Фурман.
По его словам, также важным фактором влияния на инфляцию были январские валютные колебания.
«Я надеюсь, что мы пережили пик валютных колебаний. И геополитический психологический фактор, который влиял на курс украинской гривны — дай Бог, чтобы он был исчерпан. Потому что фундаментальные факторы достаточно позитивные и гривна не должна была так значительно ослабнуть», — считает финансист.
Он подчеркнул, что политика «плавающего» обменного курса НБУ означает, что гривна периодически может как усиливаться (например, в ноябре 2021 г. — плюс 7%), так и ослабляться (например, в январе 2022 г. — минус 5−6%)
«Есть большие шансы, что гривна и в дальнейшем может укрепляться. Особенно в весенний период, когда те же самые аграрии начнут продавать больше доллара. А в осенний период будет уже многое зависеть от других факторов», — отметил чиновник.
Он считает, что высокие цены влияет в первую очередь многократный рост тарифов на газ.
«Единственное, что радует в этой истории — прогнозы Национального банка. Инфляция в этом году — 7,7% в декабре и прогнозно она будет и в дальнейшем уменьшаться. В середине 2023-го года она будет на уровне 5%», — резюмировал Фурман.
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