По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (37,107 млн грн и 32,450 млн грн соответственно).
Количество актуальных предложений «Продам» меньше, чем «Куплю» (35 и 36), максимальный курс продажи доллара 32,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,92−27,93 гривен за доллар.
На текущее время в Сервисе присутствуют 71 активные заявки по доллару на сумму 69,557 млн грн.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:
27,9500 — 20 000
27,9200 — 20 000
27,9200 — 35 000
27,9000 — 33 333
27,9000 — 30 000
27,9000 — 150 000
27,8900 — 20 000
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:
27,9000 — 43 333
27,9000 — 45 555
27,9000 — 55 222
27,9000 — 55 333
27,9000 — 7 000
27,9200 — 50 000
27,9200 — 10 000
Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 27,9404 грн.
Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 27,8786 грн.
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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